Страны «Большой семерки» договорились продолжать усиливать экономическое давление на РФ

Руководители стран, входящих в «Большую семерку», договорились поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении лидеров G7 по итогам встречи, прошедшей в видеоформате, передает ТАСС.

«Мы будем поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто уклоняется от наших ограничительных мер и подрывает их», — сказано в документе.

Кроме того, лидеры государств «Группы семи» призвали глав своих министерств финансов собраться в ближайшее время для обсуждения совместной поддержки Украины в 2023 году. «Мы подтверждаем, что Международный валютный фонд <…> должен играть центральную роль в этих усилиях», — уточнили они.

Помимо этого, главы стран, входящих в G7, выразили готовность помогать Украине «в ремонте, восстановлении и защите ее критически важной энергетической и водной инфраструктуры», а также продолжать оказывать ей военную помощь с акцентом на «системы и средства противовоздушной обороны».