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Политика
5 ноября 2022  11:34

Прибалтийские страны планируют изолировать Россию от Европы

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Латвия, Литва и Эстония намерены изолировать Россию от европейского общества. Такая резолюция была принята по итогам 41-й сессии Балтийской ассамблеи, сообщает RT.

«Балтийская ассамблея подчеркивает огромную необходимость единства балтийских государств в том, что касается поддержки Украины, изолирования Российской Федерации от европейского сообщества», — отмечается в тексте.

Стороны подчеркнули важность оборонного сотрудничества с европейскими союзниками. Только так, уверены они, им удастся противостоять «угрозам безопасности в сфере конвенциональных и кибервоенных действий». Кроме того, для этого необходимо военное присутствие Соединенных Штатов в регионе.

#латвия #литва #Эстония
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