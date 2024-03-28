Страны Африки намерены развивать отношения с предпринимателями Татарстана

Фото: пресс-служба Торгово-промышленной палаты РТ

Сегодня, 28 марта, в Торгово-промышленной палате Татарстана прошла встреча ее председателя Шамиля Агеева с послами Экваториальной Гвинеи, Анголы и Бурунди в России. Дипломаты прибыли в Казань в целях развития экономических отношений, сообщает пресс-служба палаты.

Было организовано общение послов с представителями профильных министерств, ведомств, общественных организаций и предпринимателями республики. Гостей сопровождали заместитель директора по международной деятельности Института международных отношений КФУ Альбина Имамутдинова и заведующая кафедрой регионоведения и цифровой гуманитаристики ИМО КФУ Луиза Каримова. Дипломатам рассказали, что на базе института работает НОЦ «Центр исследований стран БРИКС» и что при поддержке КФУ открылся первый в Казани Дом Африки.

Первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев, открывая встречу, отметил, что сегодня Африка представляет наибольший интерес для представителей бизнеса и нынешняя встреча является важным этапом на пути развития отношений.

Посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья в своем выступлении заметил, что сегодня есть все возможности для развития отношений и за основу будет взят опыт, который представляет взаимный интерес. «Мы хотим укрепить связи между предпринимателями, хотим, чтобы они могли сблизиться, также хотим увеличить количество инвестиций», — пояснил он.

Да Силва Кунья также рассказал о предпринимательском форуме Россия — Ангола, проведение которого запланировано на май в Москве, и пригласил предпринимателей и представителей палаты посетить его.

Посол Экваториальной Гвинеи Лусиано Нкого Ндонг Айекаба в свою очередь подчеркнул, что Африка — богатый континент, и пригласил посетить все страны континента. Он также упомянул, что участие в выставках могло бы способствовать усилению контактов и налаживанию связей между предпринимателями.

Участники встречи с татарстанской стороны представили потенциальные области возможного развития отношений. О деятельности Агентства инвестиционного развития РТ рассказала заместитель руководителя ведомства Марина Епифанцева.

О планах по созданию в стенах Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Комитета о сотрудничестве со странами Африки проинформировала советник председателя ТПП РТ Елена Агзамова. «Сегодняшняя встреча — яркий показатель того, насколько важно для предпринимательского сообщества налаживание контактов со странами Африки», — констатировала она.

Председатель Дома Африки в Казани и вице-президент «Инвестиционной России» Тимур Еремеев рассказал об организации и становлении дома, а также поделился планами на ближайший год.