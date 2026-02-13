Странный «Зенит» и крепкий ЦСКА: в каком состоянии фавориты перед весной в РПЛ

До возобновления РПЛ остается чуть больше двух недель. Лидеры чемпионата «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА уже успели провести между собой мини-турнир с участием еще московского «Динамо». В каком состоянии к этому часу пребывают претенденты на золото в РПЛ – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» на широкую ногу закупился в зимнее трансферное окно, но по товарищеским матчам игра петербуржцев не впечатляет

Традиционно в начале февраля в Объединенных Арабских Эмиратах лучшие команды России проходят не только сборы, но и играют между собой мини-турнир, спонсируемый одной из ведущих букмекерских контор.

В этом году на зимнем Кубке РПЛ встретились между собой «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и московское «Динамо». По итогам турнира, «армейцы» стали обладателем трофея, а вот петербуржцы заняли последнее четвертое место в таблице.

Конечно, к зимнему Кубку РПЛ не стоит относиться слишком критично. Команды на сборах пребывают под нагрузками, да и матчи иногда начинались в уж совсем экстремальное время. К примеру, встреча между «Зенитом» и ЦСКА стартовала в 10 утра по московскому времени. В сочетании с палящим арабским солнцем матч приобретал краски игры скорее на выживание, чем на проверку функционального состояния команд.

Тем не менее, определенные выводы даже по нескольким матчам в исполнении того же «Зенита» сделать можно и даже нужно. Петербуржцы поставили все на зеро в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне, пополнив состав громкими и весьма недешевыми именами. Игорь Дивеев, Джон Джон, а с недавнего времени и Джон Дуран стали футболистами «Зенита».

Джон Джон своим выступлением на зимнем Кубке РПЛ оставил приятное впечатление. Во всех матчах бразилец был очень заметен в атаке, добавил гибкости в позиционном нападении. Да и в целом, именно через Джон Джона строились удачные атаки «сине-бело-голубых».

Другое дело, что футбол «Зенита» на этом турнире в общей картине выглядел сыровато. Подобное ощущение от игры петербуржцев тянется чуть ли не с начала осени. Снова хромает баланс между атакующими и оборонительными линиями. Связка центральных Дивеев – Нино на бумаге выглядит, безусловно, грозно. Однако как единое целое она пока не работает.

В нападении «Зениту» не хватает системности. Если опасные моменты возникают у петербуржцев, то в большинстве своем за счет индивидуального мастерства отдельных футболистов. В комбинационной игре коллективу Семака еще есть куда добавлять.

Любопытно, в каком положении окажется в «Зените» весной Александр Соболев. Противоречивое выступление форварда осенью, плюс продажа Матео Кассьерры фактически вынудили руководство петербуржцев оформить аренду Джона Дурана из «Аль-Насра».

Ожидания Семака и боссов «Зенита» на колумбийского легионера будут возложены космические. Однако если Дуран включит режим Жерсона и половину сезона будет валять дурака, единственной опцией в нападении останется именно Соболев, проявивший себя на зимнем Кубке РПЛ очень скромно. И не факт, что весной Александр сумеет вернуться на тот уровень, который он демонстрировал в «Спартаке».

ЦСКА приобрел Челестини нужных исполнителей для борьбы за золото?

«Армейцы» завоевали трофей, который в кругах РПЛ принято в шутку называть «трофеем проклятья». Ведь, как правило, команда, которая побеждает в зимнем Кубке РПЛ, весеннюю часть сезона проводит заметно слабее, нежели осеннюю.

Хотя резкого спада от «армейцев» ждать, вероятно, не стоит. Команда показала бодрый футбол на зимнем турнире и лишь подтвердила свои амбиции бороться за чемпионство во второй половине сезона.

Ключевое, что сделал ЦСКА в это зимнее трансферное окно, – подобрал футболистов, нужных самому Фабио Челестини для достижения результата. Приобретенный у «Локомотива» Баринов и купленный у «Краснодара» Козлов добавляют глубины и качества так называемому «ромбу Марко Николича».

Трансфер Лусиано Гонду по идее должен решить все вопросы с позицией центрального нападающего. А покупка 18-летнего Максима Воронова – это скорее инвестиция наперед. Хотя не исключено, что молодой нападающий заслужит доверие Челестини выходить в весенней части РПЛ.

Судя по тому, как проводит сборы ЦСКА, внутри команды ощущается спокойствие и стабильность. Нет импульсивных решений в трансферное окно, плюс все ключевые и системообразующие футболисты здоровы.

Потеря Дугласа Аугусто может ударить по чемпионским перспективам «Краснодара»?

«Краснодар» в ближайшее время будет мучительно думать о том, кем заменить получившего травму в матче с «Динамо» Дугласа Аугусто. Бразильский полузащитник был диспетчером и мозгом в центре поля у краснодарской команды в первой половине сезона. Сроки восстановления Аугусто уточняются. Но вернется ли к возобновлению чемпионата весной Дуглас, не знает даже главный тренер Мурад Мусаев.

«Ударили в кость, голеностоп пошел на слом. Думаю, что нужно пару дней, сделать МРТ, снимки, чтобы понять, насколько все серьезно», – сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Потеря Аугусто, а также ушедшие из команды Перрен и Козлов заставят менеджмент «Краснодара» скорее всего усилить на трансферном рынке несколько позиций. До старта зимней паузы «быки» были неоспоримыми фаворитами на второе подряд чемпионство в РПЛ.

Зимний Кубок РПЛ позиции «Краснодара» немного пошатнул, а повреждение Аугусто и вовсе ставит под сомнение, сумеет ли коллектив Мурада Мусаева удержать первую строчку в таблице.