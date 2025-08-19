Странный обмен Голдобина, доехавший до «Ак Барса» Денисенко: трансферный гид КХЛ

До начала регулярного чемпионата КХЛ остается чуть больше недели. Многие команды уже укомплектовали составы к новому сезону. Однако некоторые клубы все еще продолжают свои трансферные кампании. О переходе Николая Голдобина в СКА, трансфере Денисенко в «Ак Барс» и другом - читайте в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Голдобин в СКА. В сделке «Спартака» и петербуржцев больше вопросов, чем ответов

Буквально на прошедших выходных агент Николая Голдобина, Сергей Исаков, выступил с заявлением, что нападающий продолжит карьеру в НХЛ. Однако в каком клубе – не сказал, да и слова Исакова выглядели чрезмерно суховато, никакой конкретики. Голдобин в свое время отыграл пять сезонов в Северной Америке за «Сан-Хосе» и «Ванкувер». Период выступления хоккеиста за океаном вряд ли можно назвать удачным. Разве что кроме сезона 2018/19, когда Голдобин набрал 27 очков.

Прошедший год в КХЛ выдался для нападающего слишком противоречивым, чтобы претендовать на место в основном составе какого-либо клуба НХЛ. Голдобин в 62 матчах набрал 55 (21+34) очков, но того вау-эффекта, который был в первый сезон в «Спартаке», уже не произвел. Периодически главный тренер «красно-белых» Алексей Жамнов отправлял хоккеиста в запас, а по ходу прошедшего регулярного чемпионата в СМИ появлялись слухи о натянутых и напряженных отношениях Голдобина и руководства «Спартака».

Ход событий логично двигался в сторону обмена форварда. Собственно, на днях эпопея вокруг Голдобина завершилась – права на него перешли к СКА. Правда, сделка между «Спартаком» и петербуржцами получилась уж слишком какой-то витиеватой и сложной для понимания.

Сначала «красно-белые» выставили нападающего на драфт отказов. Оттуда Голдобина по идее должен был забирать «Барыс», который потом мог сделать с игроком что угодно: оставить у себя, обменять в другой клуб на выгодных условиях. В общем и целом, распорядиться ценным активом.

В крайнем случае, Голдобин мог отправиться в «Амур» или «Драгонс» – команды тоже с низов таблицы, способные потянуть контракт нападающего (45 млн рублей). СКА не был в числе первых претендентов на хоккеиста, но именно туда по итогу перешел Николай Голдобин. Как выяснилось вчера, между «Спартаком» и петербуржцами произошел-таки официальный обмен. Москвичи получили 35 млн рублей компенсации, а также права на Платона Задорожного, Григория Кузьмина, Арсения Ильина, Максима Грошева и Руслана Хажеева. Чем-то этот обмен отдаленно напоминал переход защитника Александра Никишина из «Спартака» в СКА трехлетней давности.

Но вопрос в другом – почему по такой сложной схеме сработали «красно-белые» в ситуации с Голдобиным? Если обмен со СКА изначально планировался, зачем было выставлять хоккеиста на драфт отказов? Руководство «Спартака» в очередной раз продемонстрировало крайне изобретательные методы работы.

Денисенко все же доехал до Казани

Еще один трансфер, которого поклонники КХЛ ждали очень давно. Экс-нападающий «Флориды» и «Вегаса» Григорий Денисенко вроде подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом». О сделке с форвардом казанский клуб официально должен объявить на днях.

На протяжении июля – августа «Ак Барс» долго не мог договориться с «Локомотивом» о сумме компенсации. Ярославцы не хотели расставаться с хоккеистом за бесценок, но и казанцы переплачивать за игрока были не намерены. Все-таки последние сезоны Денисенко в Северной Америке выдались ужасными. Тем не менее, на уровне КХЛ форвард продолжал котироваться очень высоко вопреки всему негативу.

«Ак Барс» и «Локомотив» долго вели диалог, придя в итоге к следующему раскладу: казанцы отдали за права на Денисенко 50 млн рублей и юного воспитанника местной системы 2008 года Андрея Пустового.

В академии «Ак Барса» рассказывают, что нападающий является неогранённым алмазом и чуть ли не лучшим выпускником за последние годы. Пустового казанцы нашли в Хабаровске и, как и в случае с Дмитрием Воронковым, перевезли его в столицу Татарстана из другого региона. Конечно, с точки зрения перспективы решение расстаться с Пустовым может больно аукнуться руководству «Ак Барса» в будущем. С другой стороны, Денисенко казанскому клубу нужен был здесь и сейчас – до начала регулярного чемпионата остается около 1,5 недель, тянуть дальше «барсам» в переговорах было нельзя. Позиция крайнего нападающего в топ-6 нуждалась в усилении.

«Барыс» потроллил «Трактор» после обмена Веккионе

«Барыс» продолжает укрепление состава в преддверии нового сезона КХЛ под руководством Михаила Кравеца. Изначально казахстанский клуб планировал пойти в регулярный чемпионат 2025/26 с местными воспитанниками и минимальным количеством приобретенных ранее хоккеистов. Но философии «Барыса» свойственно меняться иногда очень быстро. Последние решения клуба на трансферном рынке показывают, что все-таки безудержная вера в доморощенных молодых игроков оказалась наивной утопией.

Вчера стало известно, что «Барыс» за денежную компенсацию приобрел права на 32-летнего хоккеиста Майка Веккионе. До этого американец опыта выступления в КХЛ не имел и играл исключительно в Северной Америке. Изначально Веккионе в Россию привез «Трактор» и даже объявил о трансфере в своих социальных сетях. Но потом почему-то решил отказаться от форварда и отдал его в «Барыс». Новый тренд в КХЛ продолжается – клубы сначала берут игроков, а потом их расторгают, не дав сыграть им даже одного матча.

«Барыс» этим успел немного подкузьмить «Трактору» и потроллить челябинский клуб в телеграм-канале. Пресс-служба казахстанской команды выложила ролик с хайлайтами Веккионе в «Тракторе». Естественно, видео получилось недолгим, а главный хайлайт Майка – полет из Северной Америки в Челябинск на самолете. Забавный и ироничный подкол.

Последние четыре года Веккионе провел в «Херши» – фарм-клубе «Вашингтона». В прошлом сезоне на его счету 39 (19+20) очков в 68 встречах АХЛ. Не сказать, что «Барыс» пополнила какая-то суперзвезда второй по значимости лиги Северной Америки. Тем не менее, для казахстанцев это, конечно, значительно усиление.