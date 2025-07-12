Странное лето ЦСКА, Галлан в «Куньлуне», Ларионов избавился от Григи. Трансферный гид КХЛ

Самой странной трансферной политикой этим летом отмечается ЦСКА, набирающий сомнительных новичков. Зато восточные команды забирают ставших ненужными «западникам» Толчинского и Григоренко. А в «Куньлуне» тем временем строится новый топ-клуб, готовый приглашать самого Галлана. Чем еще отметились команды на неделе - в обзоре «ТИ-Спорт».





Фото: пресс-служба ХК СКА

Толчинский попросился из СКА, чтобы уехать в Магнитогорск. Да что там, в Питере, происходит?!

Информация, что Сергей Толчинский просится куда угодно, лишь бы покинуть СКА появилась еще весной. Тогда активно ходила информация, что форвард окажется в «Ак Барсе». Но, судя по всему, этим летом Марат Валиуллин пребывает в состоянии из мемов недавнего прошлого: «на расслабоне, на чиле».

Толчинский контракт со СКА все-таки расторг, но даже после этого никаких движений со стороны Казани предпринято не было. А во вторник стало известно, что техничный нападающий окажется в магнитогорском «Металлурге». Согласитесь, на первый взгляд странное решение – покинуть комфортный, красивый Санкт-Петербург, чтобы отправиться в довольно провинциальный Магнитогорск. Причем, сразу на три сезона.

Но тут есть два объяснения: во-первых, Толчинский и сам провалил прошлый сезон в СКА, так что питерцы за него особо не держались. А учитывая их нынешнюю трансферную политику, у них совсем другое видение состава, основанное на уникальном взгляде Игоря Ларионова. В основном это бывшие игроки «Торпедо».

Во-вторых, происходящее в СКА последних лет явно не способствовало положительному настрою Сергея и далее оставаться в команде, где он зачах. Перестроения в СКА, похоже, не сулят ничего хорошего. Вместо одного весьма… интересного специалиста пришел другой не менее интересный.

В-третьих, период карьеры Толчинского Питере показал, что один удачный сезон в «Авангарде» послужил ему хорошую службу, но как оказалось в дальнейшем, Толчи не очень то любит борьбу, редко идет в обыгрыш и был прозван «армейскими» болельщиками фанатом свободного льда и мистером бегунком.

И тем не менее, даже с учетом этих факторов в «Магнитке» решили раскошелиться и дать Сергею 80 миллионов за сезон. Это даже больше, чем у него было в СКА. Любопытно, что будет делать «Магнитка», если и в Магнитогорске у форварда не получится. Залезать на такой контракт – очень рискованная затея.

Фото: пресс-служба ХК СКА

«Куньлунь» обозначил аппетиты топов. Нас ждет большой китайский проект?

Самым громким в плане слухов клубов минувшей недели стал внезапно… китайский «Куньлунь». Сначала они громыхнули, когда неожиданно заявили о переезде в Петербург, на «СКА-Арену». Вскоре стало известно, что «китайский» клуб переехал на самую большую арену в Европе, чтобы… завесить верхние ярусы тканью и продавать билеты только на нижний ярус. Логика уже на этом этапе начала сдавать серьезный сбой.

Дальше больше. К концу недели в Сети появилась информация, что «Ред Стар» внезапно пошел во все тяжкие и пригласил в качестве наставника самого Жерара Галлана, лучшего тренера НХЛ 2017 года, который последнее время работал в «Нью-Йорк Рейнджерс». У «Авангарда» не вышло, попробую ка теперь я, - подумал Александр Крылов и сделал предложение канадцу. По разной информации, Галлан от такого предложения отказался. Но, судя по всему, Крылов на этом не успокоится. В Санкт-Петербурге явно будет строиться большой конкурентоспособный проект, который будет претендовать на нечто большее, чем безуспешная борьба за плей-офф.

Эту теорию подтверждает и новая информация. Накануне Михаил Зислис заявил, что «Куньлунь» уже подписал американского центрального нападающего Гейджа Куинни.

Фото: hawk.ru

Уроженец Лас-Вегаса все семь сезонов существования «Голден Найтс» провёл в системе «рыцарей». Однако в НХЛ у него послужной список не такой богатый - всего три матча. Известно, что центр обладает хорошим интеллектом, ему 29 лет – самый отличный возраст для такой позиции.

Что еще приготовит «Куньлунь» в это межсезонье? Следить за командой, которая всегда оставалась статистами становится всё интереснее.

Гарднер в ЦСКА. Зачем «армейцы» везут черновых «дуболомов» на легионерскую позицию?

Довольно странным трансфером на неделе отметились московские «армейцы».

ЦСКА объявил о подписании двухлетнего контракта с канадским нападающим Реттом Гарднером, у которого, прямо скажем, не самая выдающаяся статистика даже на уровне АХЛ. В минувшем сезоне в «Лихай Вэлли» - фарм-клубе «Филадельфии» набрал всего 18 очков в 65 матчах.

Объясняется это тем, что Гарднер – хоккеист с агрессивной манерой игры с ограниченным функционалом. Говоря по-простому и народному «дуболом». Кто-то сравнивает форварда с Чарльзом Робинсоном из «Трактора», но это еще нужно доказать на площадках КХЛ.

Понятно, что система Игоря Никитина предполагает наличие таких хоккеистов, и в определенные моменты игр он должен быть полезен. Но не дает покоя несколько моментов: хоккеист сможет заработать в ЦСКА, в общей сложности, 80 миллионов рублей. Странное предложение для «чернового» форварда третьего звена.

Второй вопрос: неужели в КХЛ или даже ВХЛ нет никого с российским паспортом и меньшими запросами, способный играть по принципу «Халк, крушить»?

Сезон покажет, на что рассчитывает Игорь Никитин. Иметь под рукой гренадера, способного припугнуть соперника – всегда приятная опция. Но стоила ли она таких денег?

Слишком опытный для Ларионова. Григоренко в «Тракторе»

Вполне ожидаемо покинул СКА после тамошних перемен и опытный Михаил Григоренко. Игорь Ларионов никогда особо не жаловал возрастных хоккеистов, способных затмить его авторитет в команда, поэтому такое развитие событий напрашивалось.

«Трактор» тут же подписал с ним контракт на два года. Форвард универсал сможет закрыть в Челябинске и центр и уйти на фланг, по-прежнему хорош в большинстве. Бенуа Гру получил хорошего мастера и без проблем найдет ему применение. К слову, зарплата Григоренко составит 70 миллионов рублей в год.

Констатируем, что скудеющий рынок вынуждает восточные команды выкладывать серьезные суммы хоккеистам, лучшие времена которых уже позади.

Максим Комтуа будет радовать и бесить еще два года

Громкие заявления, что Максим Комтуа после удачного сезона в «Динамо» точно найдет себе команду в НХЛ, оказались бравадой. Никаких серьезных предложений из-за океана строптивый каналец так и не дождался, и был вынужден продлиться с «Динамо» еще на два сезона. Официально это еще не объявлено, но инсайдеры заявляют, что дело решенное.

Дело хорошее. Такой яркий хоккеист, умеющий делать шоу на льду и за его пределами Континентальной хоккейной лиге точно нужен. Пожалуй, именно провокации Максима полностью вывели питерский СКА из равновесия в первом раунде плей-офф. Позже он классно цепляя казанских хоккеистов и болельщиков «Ак Барса», выпрашивая удаления едва ли не каждую вторую минуту матча.

Фото: dynamo.ru

Под хоккей Алексея Кудашова канадский форвард подходит идеально. Остаётся только праздновать, что такой незаурядный хоккеист остается в нашей лиге.

Чивилев был близок к возвращению в топы, но в итоге только «Лада»

После ухода Андрея Чивилёву из родного «Нефтехимика» карьера у него так пока никак не устаканится. В системе питерцев он не прижился. В «Витязе» большим лидером тоже не стал. Стоило ли ради этого покидать Нижнекамск, где его полюбили после огненного сезона 2022/2023?

Чивилев был близок ко второму шансу попасть в топ-клуб, когда им всерьез заинтересовался «Металлург». Однако, в итоге Андрею Разину игрок не пригодился. Может, после своего «друга» Олега Леонтьева не захотел забирать.

Тут уже оперативно и грамотно сработали в Тольятти, и предложили хоккеисту контракт на два сезона. Зарплата Чивилёва составит 30 миллионов рублей за сезон.

Вопрос в другом: Чивилёву при всех его заслугах умного и техничного форварда, явно не хватает характера и умения уживаться с непростыми партнерами и тренерами. Из Нижнекамска он уезжал со скандалом и обидой. Ему нужен грамотный тренер, способный обуздать его характер.

«Лада» скинула Моисеева в ЦСКА. «Армейцы», что вы делаете, прекратите

Действует грамотно новый менеджер «Лады» Александр Харламов и в вопросе загрузки состава от накопившегося за время Рафика Якубова «балласта».

В Тольятти сумели-таки расстаться Данилой Моисеевым, пусть и не без болезненной выплаты компенсации игроку. Его брали как игрока, который классно зарекомендовал себя в «Витязе» и получившем приглашение в СКА. Но после травмы в Питере он так и не вышел на свой пиковый уровень.

В «Ладе» он тоже провел крайне невзрачный сезон. И тем не менее, на него нашлись желающие. ЦСКА забрали его на односторонний контракт на небольшие 15 миллионов рублей. Риски не такие большие, и тем не менее логика решений менеджером ЦСКА оставляет всё больше вопросов.