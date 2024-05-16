«Страна в нас нуждается»: из Нижнекамска за год ушли служить 600 «контрактников»

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Еженедельно в военкомат Нижнекамска приходят примерно от 10 до 30 человек, желающих отправится в зону СВО служить по контракту. Все они сначала проходят осмотр психолога, медкомиссию после чего выносится решение, можно ли человеку служить.

Причины у добровольцев разные — кто-то идет вслед за другом, кто-то хочет поправить свое материальное положение и помочь семье, кто-то — за идею. Какую материальную и социальную поддержку получают те, кто отправляются на передовую добровольцами, рассказали в военкомате.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Сейчас самое такое время. В нас страна нуждается. Многие друзья, с кем там был, пошли заново и вот решил тоже пойти», — рассказал военный с позывным Чюллер.

Контракт заключается на 1 год. Главные требования к кандидатам — возраст от 18 до 60 лет и годность по состоянию здоровья. Не допускаются к такой службе те, кто болен гепатитом В или С, туберкулезом, онкологией, диабетом, перенес инсульт, имеет психические расстройства и прочее.

«Хотел долг родине отдать, ну так, знакомые, друзья там уже есть. Думаю привыкну, человек ко всему привыкает», — поделился размышлениями боец.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Если человек подходит, то вскоре получает предписание и убывает в часть, где подписывает контракт. В этом случае добровольцам положены социальные льготы и гарантии.

«Единовременная выплата при заключении контракта от Минобороны составляет 195 тыс. рублей, поддержка ДОСААФ — 205 тыс., региональные, помощь от района 300 тыс. Итого за первый месяц получается от 600 до 800 тысяч рублей матпомощи при заключении контракта», — пояснил военный комиссар Нижнекамска и Нижнекамского района Газинур Ситдиков.

В ближайшее время в Татарстане начнут набирать новый именной батальон «Батыр». В случае службы в нем будет положена еще дополнительная выплата в размере 360 тыс. рублей.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Помимо этого, в этом году, по указу Президента страны Владимира Путина при заключении контракта иностранцами упрощается их право получения гражданства РФ. А после принятия присяги все члены семьи такого добровольца тоже признаются гражданами России.

«Если раньше они должны были несколько лет проходить военную службу, то теперь после заключения контракта данным гражданам оформляется гражданство РФ при нахождении в воинских подразделениях УФМС в течение месяца», — уточнил военком.

В военкомате отмечают, что за последнее время увеличилось число тех, кто решил отправиться на военную службу по контракту. За год таких добровольцев было около 600 человек.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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