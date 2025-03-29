«Страна с гостеприимной душой, где 300 дней в году солнце»: Армения глазами туриста

Три часа полета из Казани, и ты в Ереване – столице древнейшего государства, которое имеет богатую историю и культуру. О том, чем славится Армения, о людях, которые там живут, о горах, бесконечном солнце, фантастическом Севане, старинных храмах, историях и легендах читайте в путевых заметках корреспондента «Татар-информа».





Армения – рай для ценителей истории и древности

Фото: Радик Габдрахманов

Из зимы в весну за три часа

Эта поездка в Армению состоялась в первых числах марта. Казань провожала холодным пронизывающим ветром и дождем со снегом – первый неуверенный температурный плюс особого оптимизма не внушал.

Казань провожала холодным пронизывающим ветром и дождем со снегом Фото: © Светлана Белова / «Татар-информ»

Лететь нам предстояло бортом Armenian Airlines – это довольно молодая небольшая армянская авиакомпания с далеко идущими амбициозными планами. Это потом нам уже в Ереване расскажут, что нынешняя Armenian Airlines – долгожданная «дочка» авиакомпании с таким же названием и логотипом.

«Такая же, как мы, авиакомпания существовала 20 лет назад. Тогда она была государственной, и возглавлял ее наш нынешний генеральный директор. По разным причинам авиакомпания была закрыта, тогда директор очень тяжело это воспринял, и на протяжении всех следующих лет он мечтал воссоздать ее. И вот его мечта воплотилась. Мы снова работаем с декабря 2022 года», – рассказала директор по продажам Armenian Airlines Алиса Саркисян.

Сегодня самолеты авиакомпании летают в Батуми, Москву, Сочи, Минеральные воды, Волгоград, Уфу и с прошлого года в Казань, а в ближайшее время начнут летать еще и в Дели. Кстати, туристам на заметку: Ереван может стать перевалочным пунктом для путешествия в Индию – от него до Дели 4 часа полета.

Но вернемся к нашей поездке. Две с лишним сотни человек достаточно быстро загрузились в салон самолета, и полет начался. Низким бархатным баритоном всех приветствовал капитан экипажа. Учитывая, что вылетали мы в девять часов вечера, большинство пассажиров, полюбовавшись на взлете красотой ночной Казани в свете тысяч огней, задремали. Полет был плавным.

«Главная позиция нашей компании – комфорт и безопасность пассажиров» Фото: Радик Габдрахманов

«Главная позиция нашей компании – комфорт и безопасность пассажиров. В полет можно заранее на сайте заказать напитки и питание, в том числе халяльное – там есть определенное меню, которое включает в себя куриное мясо. Пассажир также заранее может выбрать себе место», – рассказала бортпроводник Ангелина Кеворкова.

Три часа пути пролетели быстро, и вот уже пассажиры прильнули к иллюминаторам, всматриваясь в огни ночного Еревана. Шасси коснулись полосы настолько мягко, что я не сразу поняла, что мы уже не летим, а катимся. Захотелось аплодировать пилоту, как это частенько делают на международных рейсах.

По словам пилота, полет прошел штатно, как говорится, без потрясений, причем в прямом и переносном смысле. Летают в Казань сейчас они раз в неделю – столица Татарстана, по признанию командира экипажа, ему знакома и очень близка.

«Аэропорт Казани нам знаком давно, ведь в прошлой жизни мы работали в “Аэрофлоте”. В Казани я бывал неоднократно, был в Кремле – очень красивый город, я очень впечатлен. Всем путешественникам могу посоветовать побывать в Казани», – поделился пилот-инструктор авиакомпании Armenian Airlines Ашот Оганесян.

Пилот Ашот Оганесян: «Всем путешественникам могу посоветовать побывать в Казани» Фото: © Светлана Белова / «Татар-информ»

Аэропорт Еревана был практически пуст – неудивительно, ведь мы приземлились по местному времени в час ночи (время там на час больше московского). В аэропорту сразу же после паспортного контроля можно купить местную сим-карту и спокойно пользоваться местной связью и интернетом – гораздо выгоднее оплаты роуминга. Если, конечно, вы не планируете отключиться от привычной жизни и звонить родным только через мессенджеры из отеля.

Выйдя на улицу, мы поняли, что очутились совсем в другом времени года – Ереван встречал теплом, таким, какое у нас бывает, пожалуй, только к концу апреля – началу мая.

​ Ереван встречал теплом, таким, какое у нас бывает, пожалуй, только к концу апреля – началу мая Фото: Радик Габдрахманов

Транспорт, обменники, жилье

Аэропорт находится практически в черте города, добираться до места проживания из него проще всего на такси. Благо приложение «Яндекс.Такси», а также привязанные к нему российские карты там работают.

Можно подстраховаться на случай, если вдруг сбойнет онлайн-оплата такси через приложение. Для этого бывалые туристы советуют в обменнике в аэропорту обменять небольшую сумму – такую, чтобы хватило на оплату поездки на такси. Курс в обменнике аэропорта невыгодный, поэтому больше, чем на такси, менять там не стоит.

Общественный транспорт от аэропорта тоже ходит, но только в центр Еревана на площадь Республики.

С языковым барьером в Армении вы точно не столкнетесь Фото: © Радик Габдрахманов

Мест для проживания в Ереване более чем достаточно: дорогие и не очень отели, хостелы, гостевые дома – все доступно для бронирования на излюбленных туристами сайтах.

Обменных пунктов по городу хватает, многие из них расположены в сетевых ТЦ. О том, где именно они находятся, вам расскажет любой, к кому вы обратитесь с вопросом.

Кстати, 90% населения Армении хорошо разговаривает на русском языке. Как рассказали нам местные жители, есть и русские школы, и классы с углубленным изучением русского. Так что с языковым барьером в Армении вы точно не столкнетесь. Оставшиеся 10%, кто не говорит на русском, прекрасно изъясняются на английском.

Мест для проживания в Ереване более чем достаточно: дорогие и не очень отели, хостелы, гостевые дома Фото: © Радик Габдрахманов

«Пускай твоя нога будет благословенна в нашем очаге»

И территория всей Армении, и Ереван в частности – рай для ценителей истории и древности.

Еревану 2807 лет, по официальным данным, он на 29 лет старше Рима. Крепость Эребуни построил царь Аргишти Первый. На протяжении веков город играл большую роль в политической и экономической жизни Армении. Здесь всегда шла бойкая торговля, через Ереван шли бесчисленные караваны.

Эребуни-Ереван пережил набеги римлян, ассирийцев, византийцев, персов, арабов, сельджуков, монголов и турок, но выстоял и, вопреки всему, продолжал жить.

В музее Еревана вам расскажут, что, по мнению историков, город на самом деле гораздо древнее Фото: Радик Габдрахманов

В музее Еревана вам расскажут, что, по мнению историков, город на самом деле гораздо древнее – эта территория была заселена за тысячи лет до того, как город был основан царем Аргишти Первым. На этом месте находилось древнейшее поселение.

Из найденных здесь кусочков черепа была составлена антропологическая реконструкция человека, жившего здесь порядка 40 тысяч лет назад, – он был кудряв и вполне симпатичен.

Самый древний экспонат музея Еревана – рубило, которому порядка 500 тысяч лет Фото: © Светлана Белова / «Татар-информ»

Самый древний экспонат музея Еревана – рубило, которому порядка 500 тысяч лет. Честно говоря, даже осмыслить эту цифру сложно! Инструмент из темного блестящего камня использовали и как оружие для защиты, и как орудие труда.

Так или иначе, но ученые-историки уверяют, что уже 6 тысяч лет назад на месте, где сейчас стоит Ереван, было поселение городского типа – люди жили в домах, которые были окружены крепостной стеной.

В музее есть масса экспонатов, приковывающих взгляд: украшения, керамические сосуды, или, например, глиняный очаг в виде трехлистника. Ему тоже порядка 6 тысяч лет. Очаг был не только местом, где готовили еду, рядом с ними совершались и всяческие ритуалы.

Это глиняный очаг в виде трехлистника, ему тоже порядка 6 тысяч лет Фото: © Светлана Белова / «Татар-информ»

«’’Пускай твоя нога будет благословенна в нашем очаге’’, – так говорили наши предки дорогому гостю. Вокруг очага раньше совершали брачные обряды. Очаг был символом благополучия семьи и рода», – рассказала руководитель экскурсионного отдела и отдела по связям с общественностью музея Марина Хачманукян.

Есть в музее старинные большие городские часы, циферблат которых разбился при их установке. Стрелки так и оставили открытыми. Но, как оказалось, это повлекло за собой массу неприятностей для жителей Еревана.

Марина Хачманукян: «Очаг был символом благополучия семьи и рода» Фото: © Светлана Белова / «Татар-информ»

«В городе полно ворон, они слетались, садились на стрелки, стрелки опускались, часы показывали время неправильно – взрослые опаздывали на работу, дети – в гимназию. Но самая большая беда была с влюбленными – они, как водится, назначали свидания под городскими часами, и много семей из-за проблем с часами не состоялись. Ереван подошел к настоящей демографической проблеме. Городские власти были обеспокоены. Вместо того чтобы поставить стекло, поставили под часами человека с ружьем, чтобы он пугал выстрелами ворон. Так охраняли ереванское время до 1930-х годов», – рассказывает Марина Хачманукян.

Памятник архитектору Александру Таманяну Фото: Радик Габдрахманов

Но в том виде, в котором Ереван можно увидеть сегодня, его создал архитектор советского периода и градостроитель Александр Таманян. Это человек, которого здесь ценят, любят и чтят его память.

Фото: © Светлана Белова / «Татар-информ»

Ереван стал столицей Армении в 1918 году. Он был первым городом в Советском Союзе, для которого был разработан Генеральный план. Автором его был Александр Таманян. Город застраивали зданиями из базальта, гранита и мрамора, но самым распространенным материалом был розовый туф. Именно поэтому Ереван называли «Розовым городом». Хотя здания строились и из туфа песочного, серого и черного цветов. Центр города построен в виде кольца, от него в разные стороны идут лучи улиц.

Ереван и сегодня не похож ни на какой другой город. Это тот самый город, по которому обязательно нужно проехаться обзорной экскурсией.

Фото: © Светлана Белова / «Татар-информ»

Сегодня в Ереване живет 1 миллион 92 тысячи человек. Много музеев, различных кафе и ресторанчиков, винных магазинов, сувенирных лавок. В центре города есть «Вернисаж» – торговые ряды под открытым небом. Здесь можно найти красивые ювелирные изделия, платки, посуду ручной работы и много чего еще, чтобы порадовать своих близких подарками и сувенирами.

В самом сердце Еревана есть Дом-музей известного и любимого армянами художника-символиста Мартироса Сарьяна. Мы смогли в нем побывать благодаря Фонду развития культуры Армении, который организовал для нас экскурсию. А провела ее внучка художника Софья Сарьян.

Провела экскурсию по дому-музею Мартироса Сарьяна его внучка Софья Сарьян Фото: © Светлана Белова / «Татар-информ»

Сам дом с мастерской был построен еще при жизни художника, он жил и работал в нем в течение 40 лет. Мартирос Сарьян относится к тем людям, которые составляют достояние Армении. Его невероятно солнечные картины рассказывают о том, как прекрасна Армения, которую он так любил. Манеру Сарьяна не перепутаешь уже ни с кем – в каждом его мазке желание жить и наслаждаться красотой родного края.

Мартирос Сарьян при жизни подарил музею 50 своих работ, остальные приобретались по всему миру – сегодня их более двухсот.

Дом, который видел семь поколений одной семьи

В самом центре Еревана рядом с современным отелем притаился самый что ни на есть исторический район – Конд. Этот район упоминается еще с XVII века. На площади в 16 гектаров расположились одно- и двухэтажные дома. Сегодня в них по-прежнему живут люди. Условия жизни довольно суровые, воду набирают из уличных колонок, отапливаются кто-то газом, у кого-то сохранилось печное отопление.

Улочки здесь очень узкие – легковушка еще проедет, а вот автомобиль пожарных, пожалуй, вряд ли Фото: © Светлана Белова / «Татар-информ»

Хозяйка одного из таких домов, который по совместительству еще и очень колоритное небольшое кафе, рассказала, что в этом доме жили семь поколений ее предков. Теперь живет она с сыном и его семьей. В саду растет огромная шелковица, каждый год она дает богатый урожай. Из ягод делают и варенье, и вино. Эта шелковица помнит, пожалуй, всех пра-пра сегодняшних хозяев дома.

Дом помнит семь поколений одной семьи Фото: © Светлана Белова / «Татар-информ»

История в Конде на каждом шагу. Какие-то из домов подремонтированы, некоторые брошены и живут лишь воспоминаниями. Улочки здесь очень узкие – легковушка еще проедет, а вот автомобиль пожарных, пожалуй, вряд ли.​

​​Один из домов в Конде – дом князя Мелика, он является культурным наследием Фото: © Светлана Белова / «Татар-информ»​​​

​​Один из домов в Конде – дом князя Мелика, он является культурным наследием. За триста с лишним лет дом пережил несколько землетрясений, сменил много хозяев.

Сегодня этот дом принадлежит двум разным семьям. Одна из них – семья Хиусянов – в своей части организовала музей, ну как организовала – скорее, постаралась оставить все таким, каким это было в старые времена. В комнатах старинные вещи – люстра или комод – соседствуют, например, с телевизором или холодильником. Хозяева с удовольствием проведут экскурсию по своему дому. Отведут вас в подвал, покажут старинные двери, каменные стены, сложенные из камней.

Отведут вас в подвал, покажут старинные двери, каменные стены, сложенные из камней. Фото: Радик Габдрахманов

Стены домов Конда украшены современными граффити – это и абстрактные орнаменты, и буквы армянского алфавита, и силуэты Арарата. Своего рода музей под открытым небом.

В Ереване частенько говорят о том, что Конд нужно сохранить и реставрировать, но все понимают, что стоить это будет, мягко говоря, немалых денег.

Стены домов Конда украшены современными граффити Фото: Радик Габдрахманов

«В древние времена, когда гость приходил в дом, наши бабушки и дедушки отдавали ему свою кровать»

Вообще сфера туризма в Армении развивается очень быстро. В прошлом году страну посетили 2,2 миллиона туристов, и местные власти делают все от них зависящее, чтобы уже в этом году число побывавших в Армении выросло до 3 миллионов. И здесь действительно есть что посмотреть – страна славится и историческими, и культурными, и религиозными объектами.

«В Армении есть красивые места для джипинга, для пешего туризма, байкинга, быстро развивается и экстремальный туризм. Тем, кому скучно сидеть дома и обязательно нужно чем-то заняться, Армения точно подойдет для отдыха. Очень популярное у нас направление сейчас – это экотуризм. Люди устали от больших городов, от тяжелой архитектуры. Они хотят открыть для себя новые места, попробовать экологически чистую пищу, отдохнуть, оторваться от своих дел, забот. Армения такое место, где все это можно найти в высокогорных районах. Здесь вы можете оторваться от реальности, побродить по горным тропинкам, пообщаться с дружелюбными армянами, для которых гость – это всегда самое дорогое, что может с ним случиться», – рассказала глава комитета по туризму Армении Лусине Геворкян.

Лусине Геворкян: «Хочу всех пригласить на мою любимую историческую Родину» Фото: Радик Габдрахманов

Россию здесь называют одним из главных партнеров по туризму, объясняя это тем, что россиянам очень интересна и близка культура Армении. 40% всех туристов, посетивших страну в прошлом году, были из России.

«Хочу всех пригласить на мою любимую историческую Родину. Армения самая древняя христианская страна, у армян самый древний алфавит из существующих во всем мире. В древние времена, когда гость приходил в дом, наши бабушки и дедушки отдавали ему свою кровать, а сами спали на полу, потому что гость – это святое для армянина. Сейчас, конечно, у нас дома большие, не нужно спать на полу, но любой гость, любой турист будет чувствовать себя здесь как дома. И обязательно захочет вернуться», – заверила Лусине Геворкян.

Любой гость, любой турист будет чувствовать себя здесь как дома Фото: Радик Габдрахманов

В Армении ежегодно проводится большое количество фестивалей. Два из них проходят в Ереване – это «Ереванские винные дни» в первую неделю июня и «Фестиваль пива», который тоже проводится летом.

Есть и армяно-грузинский фестиваль «Мимино», на который в Дилижан приезжают гости из Грузии, – это тоже винный и гастрофестиваль. Проводится большой армяно-иранский фестиваль в районе Сюник, близко к иранской границе – тоже гастрофестиваль с этническим направлением. В Армении проходит и много культурных событий – концерты классической музыки, концерты поп-звезд со всего мира.

Даты и места проведения фестивалей, концертов, выставок и форумов можно узнать на сайте комитета туризма Армении.

Армения – одна из самых древних христианских стран Фото: © Радик Габдрахманов

Страна нескольких тысяч храмов

Основная религия армян – христианство. Армения – одна из самых древних христианских стран. Годом обращения армян в христианство считается 301-й. Храмов и монастырей в стране не просто много, а очень много, и большая их часть очень древние.

Храмы построены в основном из туфа, по внутреннему обустройству они ближе к католическим, однако Армянская Апостольская церковь и католическая – абсолютно разные.

Здесь чтут священномученика Григория, просветителя Армении. Он был младенцем привезен в страну и воспитан в христианской вере. Именно за веру был брошен в яму, где просидел 14 лет. Григорий помог тяжело больному царю Тиридату исцелиться. Царь крестился сам, и крестился весь его народ. Григорий-просветитель стал первым католикосом Армении.

Возле почти каждого храма стоят хачкары – это памятные кресты Фото: © Светлана Белова / «Татар-информ»​​​

Возле почти каждого храма стоят хачкары – это памятные кресты, которые, как объяснила наш гид Армине Джулакян, к христианству отношения не имеют.

«Хачкар имеет отношение именно к армянам. Такие камни заказывают состоятельные армяне, стоят они от 10 тысяч долларов. Все они разные. Общее лишь, что крест на них всегда цветущий, крест – это символ победителя. Если где-нибудь в мире вы увидите хачкар, значит, мимо точно проходил армянин», – шутит Армине Джулакян.

Монастырь Севанаванк расположен на полуострове на озере Севан Фото: © Светлана Белова / «Татар-информ»​​​

Например, в монастыре Севанаванк, который расположен на полуострове на озере Севан, хачкар находится внутри храма. Называется он хачкар Всеспасителя и имеет, как считается, чудодейственные свойства.

«Наверху выбиты имена заказчиков хачкара. Это Ребекка и Ованес – богатые люди, которые жили недалеко здесь. И имя мастера, который делал это хачкар в конце XVI – начале XVII века. Этому хачкару приписывают чудодейственные свойства. Его нашли внизу в деревне и подняли потом наверх в монастырь», – рассказала гид.

Севанаванк был основан Григорием Просветителем в 305 году. Когда-то он стоял на самой макушке острова, но после того как в 30-х годах прошлого века воду спустили, он стал полуостровом. От монастыря открывается восхитительный вид на озеро Севан. Учитывая, что высота, на которой он находится, порядка 2 тысяч метров над уровнем моря, там не только красиво, но и дышится особенно легко.

Название монастыря Сагмосаванк переводится как «монастырь псалмов» Фото: © Светлана Белова / «Татар-информ»​​​

Название монастыря Сагмосаванк переводится как «монастырь псалмов». Он стоит на краю живописного ущелья реки Касах. Построен он был в XIII веке таким образом, что акустика храма позволяла звучать псалмам особенно красиво.

«Он был образовательным и культурным центром, не просто храмом. Его приписывают к восьми главным церквям Армении. Здесь было найдено очень много древних рукописей с псалмами, теперь они в музее», – рассказала Армине Джулакян.

Сагмосаванк стоит на краю живописного ущелья реки Касах Фото: © Светлана Белова / «Татар-информ»​​​

Сагмосаванк был не просто монастырь, а один из духовных центров Армении. В честь него названо и близлежащее село.

Пещерный монастырь Гегардаванк расположен в очень живописном месте Фото: © Светлана Белова / «Татар-информ»​​​

Пещерный монастырь Гегардаванк расположен в очень живописном месте – в 40 километрах юго-восточнее Еревана. Основан он был в IV веке.

На огромной северной скале, на различных высотах вокруг главной церкви располагается вся группа памятников: две небольшие церкви, притвор наверху и колонный притвор внизу.

Монахи появились здесь около полутора тысяч лет назад – их внимание привлек источник, который бил прямо из скалы. Вокруг него они стали прорубать в камне свои кельи.

Монахи появились здесь около полутора тысяч лет назад Фото: Радик Габдрахманов

Спустя несколько сотен лет монастырь был разрушен арабскими завоевателями, но был восстановлен, вокруг него появилась крепостная стена.

Позже в монастыре появилось Копье Судьбы – то самое, которым римский центурион пронзил грудь распятого Христа. Копье некоторое время хранилось в Гегардаванке – именно это копье армяне считают самым настоящим из нескольких в мире. Сегодня же оно находится в Эчмиаздинском монастыре – главной резиденции армянского каталикоса.

Фото: © Светлана Белова / «Татар-информ»​​​

В наши дни, как рассказала нам гид, к святому источнику в Гегардаванк едут больные за исцелением и девушки, лишенные радости материнства. Говорят, что они выпивают полторы ладошки целебной воды и их проблема решается.

И, кстати, у подножия монастыря можно купить всякие национальные сладости – здесь продают суджук, который тает во рту, и самую вкусную, как утверждают армяне, гату – армянский круглый пирог с начинкой из масла и сахара. И да, он действительно невероятно вкусный.

Зодчий Момик похоронен на территории монастыря Норованк Фото: © Светлана Белова / «Татар-информ»

Монастырь Норованк переводится как «новый монастырь», хотя его вряд ли можно назвать новым – ему более семи веков. Он был построен в XIII веке на уступе извилистого ущелья реки Амагу. За монастырем стеной возвышаются живописные красные скалы.

Построили его зодчие Момик и его учитель Саранес. До того как начать возводить храмы, Момик был специалистом по миниатюре – разукрашивал религиозную литературу мелким рисунком. Потом зрение его стало ухудшаться, и он занялся архитектурой.

Прозвище Момик – «свечка» ему дали из-за того, что в его руках камень таял, как воск, и приобретал такие формы, словно это и не камень вовсе. Момик похоронен здесь же, на территории монастыря.

«Храм бдящих ангелов» – Звартноц располагается в самом Ереване недалеко от аэропорта Фото: Радик Габдрахманов

«Храм бдящих ангелов» – Звартноц располагается в самом Ереване недалеко от аэропорта, который носит такое же имя. Звартноц – выдающийся памятник средневекового зодчества. Построен он был из туфа в VII веке, сегодня от него остались лишь руины. А когда-то это был величественный трехэтажный храм, высота его колонн – 49 метров.

Если смотреть на план храма, он напоминает крест, вписанный в круг. Этот крест был основой внутреннего пространства храма. Был в нем и тронный зал, где заседал каталикос.

Звартноц простоял более трех сотен лет и около 930 года был разрушен землетрясением Фото: © Светлана Белова / «Татар-информ»

«Была здесь на территории баня, трапезная, кельи монахов и винодельня. Когда сюда приезжал император Константин II второй из Византии, его поразила красота храма, он решил у себя построить такой же», – рассказала гид Армине Джулакян.

Артефакты, найденные на территории храма, находятся в музее поблизости. Звартноц простоял более трех сотен лет и около 930 года был разрушен землетрясением.

Храм Гарни — единственный языческий храм, который сохранился на территории Армении Фото: © Светлана Белова / «Татар-информ»

Единственный языческий храм, который сохранился на территории Армении, это храм Гарни.

Он был построен еще в I веке. В тот период Армения находилась под влиянием Рима. Он простоял до 1679 года, но войны и землетрясения разрушили его. Его решили восстанавливать в 50-х годах прошлого столетия. Храм дохристианского периода, восстановлен в знак напоминания о том, что когда-то давно армяне были язычниками.

Гарни был построен из базальта, сейчас в нем 30% нового камня. В такие храмы заходить имели право только жрецы или царские особы. Простой люд оставлял свои жертвы на специальных столах перед храмами.

Художественные особенности и уникальность ставят Гарни в число выдающихся произведений мирового значения.

С территории монастыря Хор Вирап открывается самый красивый вид на гору Арарат и Араратскую долину Фото: Радик Габдрахманов

Хор Вирап – монастырь, который стоит у самой границы Армении с Турцией. В древности здесь располагался город Арташат – столица Армении.

Название переводится как «глубокая яма» – это то самое место, где 14 лет в заточении провел Григорий Просветитель. В ту самую яму туристы сегодня могут спуститься, оценив ее глубину, отсутствие дневного света и крепость окружающих ее стен. Ее диаметр – 4,4 метра, высота – 6 метров.

С территории монастыря открывается самый красивый вид на гору Арарат и Араратскую долину.

Величие Арарата передать словами невозможно Фото: Радик Габдрахманов

Величие Арарата передать словами невозможно, с трудом это удается сделать и при помощи фотографий. Но когда смотришь на эту гору и осознаешь, что именно к ней когда-то причалил Ноев ковчег, начинаешь чувствовать течение времени и незначительность происходящего.

…

Есть в сердце Ереване Голубая мечеть, построена она была в 1765 году и прекрасно сохранилась до наших дней. Еще ее называют «Мечеть неба», она действующая. Сегодня в ней работает Центр культуры при посольстве Исламской Республики Иран.

Голубоглазый Севан и макушки Армении

Севан – высокогорное озеро с большим запасом пресной воды – находится в 70 километрах от Еревана, на высоте почти в 2 тысячи метров. Это одно из самых высокогорных в мире общей площадью 1200 кв. км. Цвет озера меняется от голубого до темно-бирюзового, в зависимости от погоды или, как говорят некоторые, от его настроения.

Цвет Севана меняется от голубого до темно-бирюзового, в зависимости от погоды Фото: Радик Габдрахманов

Севан, по мнению геологов, вулканического происхождения. Образовалось после того, как вулканическая лава перекрыла три притока реки Раздан, образовав огромный бассейн. Со временем этот бассейн наполнился водой, так и появилось озеро Севан. Считается, что ему около миллиона лет.

Сегодня Севан – один из главных туристических объектов Армении. На его берегах есть отели, базы отдыха, пляжи, места для прогулок. Есть даже пляж с белым песком – «армянские Мальдивы».

Даже просто прогуливаться по берегу Севана – невероятное удовольствие Фото: © Светлана Белова / «Татар-информ»

Если честно, то даже просто прогуливаться по берегу Севана – невероятное удовольствие. Глаза радует красота, вдыхаешь чистый горный воздух, и состояние умиротворения заполняет все пространство.

…

Коль уж в Армении есть горы, то не может не быть горнолыжных курортов – их два. Цахкадзор был построен в 1968 году. Это был первый горнолыжный курорт в Армении. Здесь тренировались и тренируются олимпийские чемпионы. Есть несколько трасс – и для новичков, и для профессионалов.

Из открытых кабинок открывается фантастический вид на заснеженные вершины Фото: © Светлана Белова / «Татар-информ»

Канатная дорога идет у подножья горы Терениз. Из открытых кабинок открывается фантастический вид на заснеженные вершины. Яркое солнце и свежий морозный воздух – дух захватывает, когда поднимаешься на канатке на вершину. Есть здесь кафе и рестораны. Рассказывают, что очень красиво в Цахкадзоре и летом – сюда можно подняться, чтобы погулять. Лыжники приезжают сюда из России, Европы, с Филиппин.

Закрытые кабинки канатной дороги, так называемые гондолы, летают между тремя станциями Майлера Фото: © Светлана Белова / «Татар-информ»

В 2023 году открылся еще один горнолыжный курорт – Майлер. Инфраструктура его более современная – закрытые кабинки канатной дороги, так называемые гондолы, летают между тремя станциями, все по максимуму автоматизировано. Как и в Цахкадзоре, есть прокат снаряжения для лыжников и сноубордистов. Знающие люди говорят. что цены на уровне казанских. У владельцев Майлера амбициозные планы – на самом верху в ближайшее время появятся ресторан, модные бутики и различные развлекательные аттракционы. Все будет сделано для того, чтобы туристы приезжали сюда и летом, когда нет возможности кататься. К слову, в Майлере есть установка для производства снега, чтобы немного продлить сезон катаний.

Это не только красивая страна, это земля с потрясающей энергетикой Фото: © Радик Габдрахманов

«Душа Армении очень гостеприимная, прощающая, приветливая…»

На протяжении всей поездки разные люди нам неоднократно повторяли, что в Армении 300 солнечных дней в году – солнце здесь настолько яркое, что кажется – планета перестала вращаться и подставила свой «бочок» солнышку именно со стороны Армении.

Живописная природа, величественные горы с заснеженными вершинами, бездонное голубое небо, удивительной красоты Севан, древние храмы, вкусная еда и гостеприимный народ – в Армению ехать нужно обязательно.

«Если вы хотите получить много эмоций, почувствовать дух Армении, найти нового себя, постоять хотя бы секунду в том месте, где развивалась эта цивилизация, нужно обязательно посетить Армению. Это не только красивая страна, это земля с потрясающей энергетикой. И эта энергия передается тебе. Это можно почувствовать и в древних храмах, и просто гуляя за городом на природе. Душа Армении очень гостеприимная, она прощающая, приветливая, всегда с распахнутыми руками встречает, ждет, обнимает, чтобы все увезли отсюда частичку эмоций. Она всегда открыта всем – несмотря на национальность и веру», – рассказала пресс-секретарь Armenian Airlines Диана Карапетян.

Страна и ее народ пережили много трагических моментов в истории, но они жизнерадостны и гостеприимны Фото: © Светлана Белова / «Татар-информ»

Когда-то давно территория Армении была в десять раз больше той, что она занимает сейчас. Эта страна и ее народ пережили много трагических моментов в своей истории, но и сегодня они жизнерадостны и гостеприимны.

«Душа Армении в ее людях. Принято считать, что армяне в своем большинстве воины, но я бы так не сказала. Это – эстеты. Это люди, которые, когда понимают, что никак не могут воздействовать на ту или иную ситуацию, начинают заниматься созиданием, творением – тем, что идет от сердца. Каждый делает, что может, и за малым исключением горячо любит свою страну и передает это в своем деле», – рассказала гид Армине Джулакян.

Здесь стоит напомнить, что Армения – это страна виноделия. Большие и маленькие заводы по производству вина и коньяка с удовольствием расскажут и покажут туристам, как ремесло они возвели в ранг искусства.

Фото: © Светлана Белова / «Татар-информ»

«Армения – это страна, где ты заряжаешься! Страна, где смиксовались история и современность. Здесь можно окунуться и в современный драйв, тренд и энергетику Еревана, а чтобы их прочувствовать, нужно обязательно несколько дней провести в нем. Гулять днем, вечером, ночью, чтобы понять и почувствовать биение сердца Еревана. И, конечно, это экскурс в историю. Ты отъезжаешь от Еревана на 30 минут и оказываешься в интересных античных или средневековых местах. Это место, где сплелись несколько временных измерений. Приезжайте и наслаждайтесь», – подытожила наш гид. Пожалуй, теперь и я подпишусь под этими словами.