«Страна нуждается в конструкторах»: в Казани прошли соревнования по авиамодельному спорту

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня в казанском парке Победы состоялись открытые лично-командные соревнования по авиамодельному спорту среди учащихся Татарстана «неДетская авиация-2022». Старты прошли в классе радиоуправляемых моделей F5D.

Участниками соревнований стали школьники в возрасте от семи до 18 лет, причем не только из Казани, но и из Альметьевска, Зеленодольска и даже Йошкар-Олы. Всего друг с другом состязались 42 юных пилота и механика.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Соревнующиеся оказались разделены на две возрастные категории: до 14 лет и от 15 до 18 лет. Юные авиаторы уже имели начальный опыт пилотирования радиоуправляемых авиамоделей.

Генеральный директор технопарка «Идея» Диас Сафин рассказал о тех преимуществах, которое дает обучение школьников авиамодельному спорту.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Наша страна всегда нуждается в конструкторах, инженерах, техниках, которые в будущем смогут проектировать качественные самолеты. Программа, используемая в авиакружке, способствует повышению интереса к технике и развитию конструкторских способностей», — подчеркнул он.

По мнению Сафина, занятия авиационно-спортивным моделизмом позволят детям не только научиться мастерить своими руками, но и сделать осознанный выбор будущей профессии — возможно, именно в области авиастроения.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В состязаниях участвовали аппараты, представляющие собой маленькие копии больших самолетов. Использовать можно было только самостоятельно построенные модели.

Во время турнира спортсмены управляли моделями с помощью специального джойстика. Каждый самолет должен был выполнить пять кругов, петлю и виражи.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Помимо этого, участникам пришлось продемонстрировать навыки уверенного и технически правильного пилотирования самолетом в воздухе. Именно по этому критерию судьи выявляли победителей. Самолет, который сошел с дистанции или упал, выбывал и автоматически проигрывал.

Главный судья и тренер технопарка «Идея» Сергей Курлыгин заметил, что все великие конструкторы и модельеры начинали с авиакружка.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Специалист добавил, что занятия авиамодельным спортом развивают реакцию и глазомер. Создавая модель самолета, приучаешься мыслить о воздушных судах и смотреть на полет как настоящий летчик.

Самыми важными зрителями для участников стали их преподаватели, наставники и родители, которые пришли их поддержать и сопровождали на протяжении всего турнира.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мне нравится мастерить, делать своими руками чертежи. Создавать маленькую копию самолета — трудоемкое дело, но очень увлекательное. Глаза горят, когда взлетает самолёт. Ощущение, как будто воздушного змея запускаешь, но отличается тем, что нужно больше концентрации», — поделился впечатлениями один из участников.

Рядом с местом соревнований был разбит шатер, где дети, которые пришли не как участники, могли смастерить свой собственный самолет и потренироваться в меткости, стремясь попасть в мишень.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Участники, занявшие призовые места, получили кубки, медали и ценные подарки от организаторов и спонсоров соревнований.

Турнир был организован при поддержке технопарка «Идея» и компании «ДСФ „Стройтранслогистика“» в целях развития и популяризации авиамодельного спорта.