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«Страна идет вперед»: Володин поздравил Минниханова с Новым годом
Завершающийся 2024 год «был наполнен значимыми событиями» и показал способность России развиваться, преодолевая вызовы. Об этом заявил Председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин, поздравляя Раиса Татарстана Рустама Минниханова с наступающим Новым годом и Рождеством.
«Уходящий год <...> показал, что наша страна, сплотившись, идет вперед, развивается, преодолевая вызовы», — подчеркнул спикер нижней палаты парламента.
«Пусть наступающий 2025 год станет временем достижения поставленных целей, будет успешным и благополучным для граждан, принесет каждой семье счастье и радость», — пожелал политик.
«Желаю вам крепкого здоровья и всего самого доброго», — заключил Вячеслав Володин.
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