«Страна идет вперед»: Володин поздравил Минниханова с Новым годом

Вячеслав Володин

Фото: duma.gov.ru

Завершающийся 2024 год «был наполнен значимыми событиями» и показал способность России развиваться, преодолевая вызовы. Об этом заявил Председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин, поздравляя Раиса Татарстана Рустама Минниханова с наступающим Новым годом и Рождеством.

«Уходящий год <...> показал, что наша страна, сплотившись, идет вперед, развивается, преодолевая вызовы», — подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

«Пусть наступающий 2025 год станет временем достижения поставленных целей, будет успешным и благополучным для граждан, принесет каждой семье счастье и радость», — пожелал политик.

«Желаю вам крепкого здоровья и всего самого доброго», — заключил Вячеслав Володин.