Штрафы за перевозку детей без автокресел выросли в России

Новые размеры штрафов за перевозку детей без автокресел вступили в силу в России 9 января. Для обычных водителей сумма наказания увеличилась до 5 тыс. рублей, для самозанятых таксистов – до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – до 200 тыс. рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, его слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что ужесточение ответственности в первую очередь направлено на недобросовестных водителей такси.

Если самозанятый таксист примет заказ на перевозку ребенка и не обеспечит его безопасность, он будет оштрафован как должностное лицо, а для индивидуальных предпринимателей и таксопарков санкции окажутся еще более существенными.

Федяев отметил, что повышение штрафов должно стимулировать всех перевозчиков, особенно коммерческих, иметь в наличии и использовать исправные и сертифицированные детские удерживающие устройства – бустеры и автокресла. Он подчеркнул, что рисковать заработком водители вряд ли станут, поскольку проще соблюдать требования закона.

Парламентарий также обратил внимание на роль сервисов заказа такси. По его мнению, важно понять, как на новые меры отреагируют агрегаторы, будут ли таксопарки обеспечивать автомобили детскими креслами и введут ли дополнительные поощрения для водителей, работающих по «детским» тарифам.

Он добавил, что увеличение штрафов не является самоцелью и не рассматривается как карательная мера, а служит способом донести простой и важный принцип: использование детского кресла обязательно и по значимости сопоставимо с ремнем безопасности.

Федяев подчеркнул, что экономия недопустима, когда речь идет о жизни и здоровье детей.

Ранее административная ответственность за нарушение правил перевозки детей составляла 3 тыс. рублей для обычных водителей, 25 тыс. рублей – для должностных лиц и 100 тыс. рублей – для юридических лиц.