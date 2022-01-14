Штрафы за незаконные карьеры и свалки на сельхозземлях РТ составили более 3 млн рублей

В прошлом году татарстанцев оштрафовали за незаконные карьеры и свалки на землях сельскохозяйственного назначения более чем на 3 млн рублей. Об этом сообщил руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров на заседании коллегии.

«В течение года проведены обследования 400 объектов, расположенных на сельхозугодьях общей площадью около 22 тыс. гектаров. Выявлено более 300 нарушений, из которых 250 связаны с незаконными карьерами и свалками на сельхозземлях. По этим нарушениям наложены штрафы более чем на 3 млн рублей и выдано 147 предостережений», – рассказал докладчик.

Зяббаров подчеркнул, что выявление нарушений на земельных участках сельскохозяйственного назначения стало одной из приоритетных задач управления в прошлом году. При этом особый упор делался на выявление случаев использования сельхозугодий под свалки и самовольные карьеры.

«Эффект от проделанной работы уже налицо. Устранены 80 нарушений земельного законодательства, в том числе рекультивированы 50 свалок твердых бытовых отходов и 30 незаконных карьеров», – констатировал он.

Однако, по словам руководителя управления, не во всех районах республики к устранению свалок и карьеров подошли ответственно. «Озабоченность вызывают срок и качество устранения нарушений органами местного самоуправления в Агрызском, Арском, Балтасинском, Бугульминском, Заинском, Зеленодольском, Лаишевском и Черемшанском районах», – отметил он.

Зяббаров добавил, что в связи с этим одной из первостепенных задач управления в этом году станет контроль над землями сельхозназначения, их мониторинг с использованием спутникового оборудования и беспилотников.

Всего в прошлом году проведено более 6 тыс. проверок в рамках государственного земельного надзора. Выдано свыше 4 тыс. предписаний об устранении нарушений и назначено штрафов на сумму свыше 22 млн рублей, что на 22% больше показателей 2020 года.

«Анализ показал, что 84% нарушений составляет самовольное занятие земель. Нецелевое использование участка стало основанием для привлечения к ответственности 7% нарушителей. Оставшиеся нарушения в основном касались несвоевременного выполнения ранее выданных предписаний, а также неуплаты административных штрафов», – заключил докладчик.