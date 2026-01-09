Штрафы за навязывание платных услуг с сегодняшнего дня выросли

Штрафы за навязывание потребителям дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату увеличили в России с сегодняшнего дня. Об этом сообщает «ТАСС».

Изменения внесены в статью 14.8 КоАП РФ «Нарушение иных прав потребителей». Теперь ответственность за такие правонарушения составляет: для должностных лиц – до 150 тысяч рублей, для юридических лиц – до 500 тысяч рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в последние годы число случаев навязывания платных услуг заметно выросло: в 2022 году зафиксировано 782 случая, в 2023 году – 3179, а в 2024 – 4132. По его словам, чаще всего граждане сталкиваются с навязыванием при покупке авиа– и железнодорожных билетов, оформлении банковских продуктов и медицинских услуг.

В апреле 2025 года в России был введен законодательный запрет на навязывание платных дополнительных товаров и услуг. Усиление ответственности за нарушение этого запрета, по словам Володина, поможет защитить права потребителей и оградить их от лишних и ненужных расходов.