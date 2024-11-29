Штрафы за летнюю резину и запрет идеологии чайлдфри: гид по новым законам декабря

С 1 декабря и до конца февраля в стране вводится запрет на летнюю резину

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Штрафы за летнюю резину и оформление машино-места в упрощенном порядке

Второй год в России действует постановление Правительства РФ №837, согласно которому с 1 декабря и до конца февраля в стране вводится запрет на летнюю резину. Так что в данном случае речь не о нововведении, а скорее, о напоминании нашим читателям: с начала зимы сотрудники ГАИ могут выписать штраф за непереобутый автомобиль в размере 500 рублей либо ограничиться предупреждением. Интересно, что начиная с 1 марта, несмотря на то что температура воздуха в этот период еще вполне отрицательная, а на дорогах все так же образуется гололед, штраф за летнюю резину не предусмотрен.

Полноценной же новеллой для автовладельцев станет упрощенный порядок оформления машино-места в собственность. Гражданин и ранее мог выделить свое машино-место из общедолевой собственности, но для этого нужно было собирать общедомовое собрание и заручаться согласием всех дольщиков. С 4 декабря этот этап можно пропустить. Для оформления потребуются услуги кадастрового инженера, а у остальных собственников общедолевого имущества будет 30 дней на возражения. Но они должны быть весомыми — например, если машино-место загораживает проезд или проход.

С 1 декабря на «Госуслугах» можно будет узнать о компенсации за средства реабилитации Фото: © «Татар-информ»

Освобождение бойцов СВО от исполнительного сбора и новые уведомления для людей с ОВЗ на «Госуслугах»

С 1 декабря в России начинает действовать закон, по которому участники специальной военной операции освобождаются от взыскания исполнительского сбора. Он составляет 7 процентов от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества.

Исполнительский сбор назначается, если должник не отдает долг вовремя. Ранее уже было принято решение о том, что исполнительное производство в отношении участников СВО приостанавливается, а вот от исполнительского сбора они не были освобождены.

С 1 декабря на «Госуслугах» можно будет узнать о компенсации за средства реабилитации. Если человек с ОВЗ или его семья самостоятельно приобретают техническое средство реабилитации, чтобы не ждать его от государства, им полагается компенсация. Ее Социальный фонд России направляет в течение 20 рабочих дней. С начала декабря инвалиду или ветерану придет уведомление о принятом решении по выплате компенсации и о ее размере в личном кабинете на «Госуслугах».

С 4 декабря вступает в силу резонансный закон о запрете пропаганды идеологии отказа от детей, или, проще говоря, чайлдфри Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За пропаганду чайлдфри введут штрафы

С 4 декабря вступает в силу резонансный закон о запрете пропаганды идеологии отказа от детей, или, проще говоря, чайлдфри. Его инициаторами выступили Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты ГД и сенаторы.

«В тематических пабликах и сообществах в социальных сетях зачастую проявляется неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей», — писал Володин в личном телеграм-канале, объясняя свою инициативу.

Пропаганда бездетности будет запрещена в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Размер штрафов солидный — по аналогии с теми, что налагаются за пропаганду движения ЛГБТ (признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ, – прим. Т-и) и смены пола. Так, для граждан он составит от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей, для юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей. Наиболее высокие штрафы – за нарушения с применением СМИ или интернета, а также среди несовершеннолетних: для граждан — от 200 до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — от 400 до 800 тыс. рублей, для юрлиц — от 2 до 5 млн рублей.

Авторы закона считают, что он поможет решить проблему демографии, а молодежь будет ограждена от контента, негативно влияющего на решение о рождении детей.

С 10 декабря тесты для мигрантов будут проводить исключительно госучреждения из перечня, составленного Правительством России Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Экзамены для мигрантов доверят только госучреждениям

С 10 декабря тесты для мигрантов будут проводить исключительно госучреждения из перечня, составленного Правительством России. Нововведение касается экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан.

Прежде экзамены могли проводить и коммерческие структуры, но это часто приводило к нарушениям — ответы раздавали или писали на доске, а иногда экзаменуемых иностранцев подменяли похожими людьми, знающими русский язык.

С 20 декабря вступает в силу норма, разрешающая свидания заключенных в СИЗО с родными продолжительностью трое суток Фото: © «Татар-информ»

Содержащиеся в СИЗО получат право на длительные свидания

С 20 декабря вступает в силу норма, разрешающая свидания заключенных в СИЗО с родными продолжительностью трое суток. Также у заключенного будет право на замену длительного свидания краткосрочным свиданием или телефонным разговором – по аналогии с колониями, где такое практикуется, когда лицо, прибывшее на свидание, отказывается от процедуры досмотра одежды и вещей.

Отметим, что у осужденных, отбывающих срок в исправительной колонии общего и строгого режима, в течение года есть право на четыре и три длительных свидания соответственно, а у содержащихся в СИЗО такого права прежде не было.