Штрафы за экологические нарушения в России планируют повысить в пять раз

Смог над городом

Фото: © «Татар-информ»

В России планируют в пять раз повысить штрафы за экологические нарушения. Наказание будет ужесточено за сокрытие, умышленное искажение либо несвоевременное сообщение информации о них, сообщают «Известия».

Как рассказал изданию первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, меры принимаются из-за экологической ситуации в Челябинской области, где режим «черного неба» может длиться на протяжении нескольких недель. «Ситуация только ухудшается, хотя регион уже в пятерке по количеству легочных заболеваний», — заметил депутат.

При этом ухудшение экологической обстановки наблюдается и в ряде других регионов.

Согласно поправкам, для должностных лиц наказание вырастет с 6 до 30 тыс. рублей, для компаний — с 80 до 200 тыс. Законопроект уже получил одобрение Правительства и, как ожидается, будет рассмотрен в осеннюю сессию Госдумы.