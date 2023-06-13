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Штрафы почти на 2 млн обернулись казанской фирме изъятием Hyundai
Судебные приставы Казани изъяли у одной из казанских фирм Hyundai Solaris за сотни нарушений правил ПДД на общую сумму штрафов 1,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Судебных приставов.
Несмотря на неоднократные напоминания приставов, руководство фирмы не выплачивало штрафы за нарушение ПДД. Ранее приставы уже арестовывали имущество фирмы: Mercedes и Kia Rio.
Принимая во внимание увеличение количества неоплаченных штрафов, приставам пришлось снова применить принудительные меры. Выяснив, что в собственности фирмы появился еще один автомобиль, сотрудники изъяли Hyundai Solaris.
После принятых мер руководство фирмы оперативно сделало выводы и погасило задолженность в полном объеме. Судебные приставы вернули имущество фирме.
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