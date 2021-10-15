Защита от Covid19 и конфиденциальность: в Татарстане стартует перепись населения

Всероссийская перепись населения начнется сегодня в регионах страны. На какие вопросы предложат ответить и как обеспечат конфиденциальность информации, рассказала руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ Наталья Гатауллина.

Всероссийская перепись населения стартует сегодня в России

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Для принятия участия в переписи казанцы могут выбрать один из трех удобных вариантов: самостоятельное заполнение электронных бланков на портале Госуслуг, визит переписчика на дом или посещение ближайшего стационарного переписного участка. Некоторые из участков расположатся в Многофункциональных центрах, где посетителей будут встречать волонтеры. Они помогут пройти процедуру всем желающим.

«В первую очередь заработают стационарные участки. Их адреса, а также график работы вывешены на сайте. Уже запущен телефон горячей линии, который будет работать на протяжении всей переписи. Звонки принимаются практически круглосуточно», - рассказала Наталья Гатауллина во время прямой линии в Общественной палате РТ.

Центральный телефон горячей линии по РТ: 221-78-78.

По этому номеру граждан и жителей республики проконсультируют по любым вопросам, связанным с переписью. Также именно по этому номеру можно сообщить о нарушениях порядка проведения переписи в случае прецедентов.

Центральный стационарный переписной участок расположился по адресу Галиаскара Камала, 24а. По всей территории Татарстана также организованы стационарные участки – их число составляет более 450 единиц.

Центральный стационарный переписной участок расположился по адресу Галиаскара Камала, 24а Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Голубой жилет, портфель и синий шарф

В этом году особое внимание уделено повышению безопасности для людей и самих переписчиков в условиях пандемии. В этом вопросе пришли на помощь цифровые технологии. Их внедрение позволит произвести перепись при желании жителя Татарстана бесконтактно.

Заполнить электронный бланк можно будет в любое время суток через личный кабинет на Госуслугах, в том числе, с мобильных устройств — смартфонов и планшетов.

Вместе с тем офлайн-режим переписи помогут провести переписчики. Они будут фиксировать данные при обходе домов. Как сообщила Наталья Гатауллина, переписчики будут легко идентифицироваться. Их будут отличать голубой жилет с символикой переписи, портфель синего цвета с надписью «Росстат», синий шарф с надписью «Всероссийская перепись населения», а также налобный фонарик для работы в темное время суток. Переписчик будет обязан предъявить удостоверение, которое будет действовать только при наличии паспорта.

«Обучение переписчиков стартует с 15 октября, и с 18 числа они уже пойдут по домам. Они обязательно пройдут все жилые помещения. Если при визите переписчика дома никого не окажется, он оставит листовку, где будет указан ближайший стационарный переписной участок, и телефон, по которому можно будет связаться и уточнить удобное время визита нашего переписчика», - отметила Гатауллина.

Переписчиков будут отличать голубой жилет с символикой переписи, портфель синего цвета с надписью «Росстат», синий шарф с надписью «Всероссийская перепись населения» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Татарстанцам предстоит ответить на 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических индикаторов: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию. Остальные вопросы затронут жилищные условия: тип жилого помещения, год постройки дома, общая площадь квартиры или дома, количество комнат, наличие интернета.

Временно проживающие в России иностранные граждане ответят на семь вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания. Все данные будут записаны со слов опрашиваемого: никаких документов предъявлять не нужно. Более того, вопросы, касаемые уровня дохода, или просьбы предъявить документ являются поводом обратиться в полицию.

«Мы записываем только те ответы, которые житель дает по самоопределению. Ничего иного переписчик не вправе требовать у опрашиваемых», - подчеркнула Гатауллина.

Всего по территории РТ будут работать 7108 переписчиков.

Всего по территории РТ будут работать 7108 переписчиков Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Все переписные листы полностью обезличены

Процедура переписи в любом удобном формате подразумевает сохранение конфиденциальности личности и ее предоставляемых данных.

«Все переписные листы, даже те, которые заполняются на портале Госуслуг через личный кабинет, полностью обезличены», - отметила Наталья Гатауллина.

Она также отметила, что при прохождении переписи в любом формате житель Республики будет вправе отложить прохождение опроса и продолжить его в удобное время. Например, в случае визита переписчика, можно попросить явиться его в другой день.

«Однако перепись будет считаться пройденной только в том случае, если переписные листы будут заполнены полностью», - пояснила Гатауллина.

Ответить на вопросы можно будет не только за себя, но и за домочадцев Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Никакие штрафные санкции за отказ от переписи не предусмотрены

Ответить на вопросы можно будет не только за себя, но и за домочадцев. Причем совсем необязательно состоять друг с другом в родстве.

«Существует такое определение, как “домохозяйство”. Оно представляет собой совокупность лиц, проживающих в одном жилом помещении или его части, как связанных, так и не связанных отношениями родства, совместно обеспечивающих себя всем необходимым для жизни, полностью или частично объединяя и расходуя свои средства», - пояснила Гатауллина.

Она также отметила, что штрафа за отказ участия в переписи не последует.

«Никакие штрафные санкции за отказ от переписи не предусмотрены. Но нужно сказать, что наша республика славится высокой степенью ответственности. Предыдущий опыт показывает, что менее одного процента жителей отказывается пройти перепись», - заметила Гатауллина.

Всероссийская перепись населения будет проходить в регионах России с 15 октября до 14 ноября включительно Фото: rosstat.gov.ru

Как пройдут перепись особые категории лиц?

В некоторых учреждениях перепись также будет организована. Это коснется, в частности, детских домов, домов престарелых, мест лишения свободы.

«Нами определено 62 подобных учреждения. В них перепись будет организована совместно с Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ и представителями администрации этих учреждений. Кроме того, спецконтингент сможет пройти перепись в онлайн-режиме силами данных учреждений», - рассказала Гатауллина.

Она также рассказала, что военнослужащие будут переписаны в местах, где проживают их семьи, военнослужащие срочной службы – по месту службы.

Студенты будут переписаны по той территории, где проходит их обучение.

«Если студент учится в Казани, но прописан, скажем, в Высокой Горе, он будет считаться жителем Казани, так как большую часть времени он проводит на территории татарстанской столицы. Это же касается иногородних и иностранных студентов», - объяснила Гатауллина.

Данные переписи населения лягут в основу формирования новых государственных программ и национальных проектов Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Что касается лиц без определённого места жительства – ими будут определены дни и места массового скопления, где пройдет их перепись.

Всероссийская перепись населения будет проходить в регионах России с 15 октября до 14 ноября включительно. Она будет вестись по единой государственной статистической методологии. Данные переписи населения лягут в основу формирования новых государственных программ и национальных проектов, направленных на повышение качества жизни россиян. Предварительные итоги переписи опубликуют в апреле 2022 на сайте Росстата.