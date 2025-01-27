Штрафы для «черных мусорщиков» повысят в Казани

В Казани штрафы для «черных мусорщиков» или «серых возчиков», как назвали их в мэрии Казани, повысят. Об этом стало известно на деловом понедельнике в исполкоме города.

«Не надеясь и не тратя время на призывы к совести, мы пошли к нашим законодателям. Спасибо нашему Государственному совету, поддержали повышение штрафов», – сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

«Серые возчики» сбрасывают на контейнерные площадки мусор, который не является твердыми коммунальных отходами (ТКО).

Гендиректор регионального оператора УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов сообщил, что штрафы для физлиц могут составить от 2 тыс. до 3,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Сейчас проект внесения изменений в Правила благоустройства Казани находится на рассмотрении.