Штрафом отделался владелец теплохода, задымившегося с пассажирами на борту

Кировский районный суд Казани вынес приговор владельцу теплохода «Трио» Александру Борисову. Судно выполняло рейс по Волге до Свияжска, когда отказал и задымился двигатель.

Инцидент произошел в июле прошлого года. На борту судна находились 44 пассажира, никто из них не пострадал.

В суде установили, что владелец теплохода знал о неисправностях, но несмотря на это, судно вышло в рейс. Решением суда Борисова оштрафовали на 60 тысяч рублей. Свою вину владелец теплохода признал.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани на Волге задымился теплоход с пассажирами на борту.

У теплохода «Трио» отказал двигатель, из-за чего повалил черный дым. Судно отбуксировали к берегу, никто из пассажиров не пострадал.