Штраф заплатит житель Нижнекамска за фейки в Сети о действиях Российской армии на Украине

В Нижнекамске вынесен приговор 40-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Как было установлено, в середине октября мужчина разместил в одном из нижнекамских пабликов комментарий с недостоверной информацией о том, что происходит в зоне СВО. Это сообщение искажает и дискредитирует задачи Российской армии на Украине.

По данному делу разработку вели сотрудники УФСБ России по Татарстану вместе с сотрудниками Центра противодействия экстремизму МВД по РТ.

Нижнекамца признали виновным и назначили штраф в 30 тыс. рублей.