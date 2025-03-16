Штраф за парковку: как его оспорить, и в каких случаях авто могут эвакуировать

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Неправильная парковка в 2025 году может повлечь за собой денежное взыскание. Размер штрафа зависит от места нарушения и региона, в котором оно зафиксировано. В некоторых ситуациях транспортное средство могут эвакуировать, что приведет к дополнительным расходам. Где запрещено оставлять машину, как оспорить штраф, и в каких случаях возможна эвакуация транспорта – в материале «Татар-информа».

Сумма штрафа за нарушение правил парковки варьируется в зависимости от конкретного места нарушения. Например, за стоянку на газоне санкции устанавливаются на региональном уровне, тогда как парковка под знаком «Остановка запрещена» регулируется федеральным законодательством.

Если машина создает помехи движению или оставлена в запрещенной зоне, возможно ее принудительное перемещение на штрафстоянку. В этом случае водителю придется оплатить не только сам штраф, но и эвакуацию, а также каждый день хранения транспортного средства.

Где запрещено оставлять автомобиль?

Согласно пункту 12.4 ПДД, останавливаться запрещено:

- под знаком «Остановка запрещена» (3.27);

- на трамвайных путях и вблизи них, если это мешает движению;

- на железнодорожных переездах;

- в тоннелях, на мостах, эстакадах и под ними;

- ближе 5 метров к пешеходным переходам;

- в местах с ограниченной видимостью (опасные повороты, подъемы);

- на перекрестках и ближе 5 метров от них (за исключением некоторых случаев);

- возле остановок общественного транспорта (ближе 15 метров);

- в местах, где автомобиль закрывает обзор знаков, светофоров или мешает движению;

- на велодорожках.

Согласно пункту 12.5 ПДД, стоянка (остановка на 5 минут и более) запрещена:

- в зонах, где запрещена даже кратковременная остановка;

- на главных дорогах за пределами населенных пунктов;

- ближе 50 метров от ж/д переездов.

При необходимости длительного отдыха или ночлега за городом машину можно оставить только на специально оборудованных площадках.

Когда возможна эвакуация транспортного средства?

Перечень оснований для задержания транспортного средства содержится в статье 27.13 КоАП РФ. Машину могут эвакуировать, если водитель нарушил требования знаков «Остановка запрещена» (3.27) или «Стоянка запрещена» (3.28), но только при наличии дополнительной таблички «Работает эвакуатор».

Как оплатить штраф?

Оплата возможна через:

- портал Госуслуг;

- банковские приложения;

- почтовые переводы;

- банки по реквизитам, указанным в постановлении.

В случае быстрой оплаты федеральных штрафов автолюбителям представляется скидка в 25%, если водитель оплатит в течение 30 дней. Региональные штрафы подлежат оплате в полном размере, без скидок.

Как обжаловать штраф за парковку?

Согласно КоАП РФ, оспорить административное наказание можно в течение 10 дней с момента получения постановления.

В зависимости от того, кто вынес штраф, порядок обжалования различается:

- если штраф выписал инспектор ГИБДД, жалоба подается в суд;

- если постановление вынес суд, обжалование происходит в вышестоящей инстанции.

Штрафы делятся на три категории:

- зафиксированные дорожными камерами — штраф выносит инспектор без вызова нарушителя;

- назначенные на месте инспектором ГИБДД;

- постановления суда.

Обжалование штрафов с камер производится путем подачи заявления и подтверждающих документов в региональное подразделение ГИБДД.

Основания для оспаривания штрафа:

- за рулем находился другой человек;

- указано ошибочное место нарушения;

- отсутствует запрещающий знак или предупреждение о видеофиксации;

- камера зафиксировала тень автомобиля, а не сам транспорт;

- ошибка в номере или машине-двойнике;

- за одно нарушение выписаны несколько штрафов.

Жалобы на постановления инспекторов подаются в суд, а на судебные решения — в суд второй инстанции.

Что будет, если не платить штраф?

При неоплате в установленный срок судебные приставы могут:

- заблокировать банковские счета или арестовать имущество;

- ввести запрет на выезд за границу.

- чтобы избежать проблем, рекомендуется своевременно проверять наличие штрафов и оплачивать их в установленные законом сроки.