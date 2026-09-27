Штраф за незаконный вылов раков в России увеличили в 14,5 раза

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В России размер возмещения ущерба за незаконный вылов речных раков увеличили более чем в 14,5 раза – с 115 рублей за одну особь до 1688 рублей.

Соответствующее постановление Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ размещен на портале официального опубликования правовой информации.

«Внести в таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, <...> следующие изменения: <...> дополнить позицией „раки 1688 [рублей]“», — говорится в документе.

Изменения вносятся в правила расчета ущерба, утвержденные Правительством в ноябре 2018 года. Тогда раки были отнесены в одну категорию со шримсами-медвежатами (родом настоящих креветок), а также с черным морским ежом и прочими морскими ежами. Размер штрафа за их незаконный вылов равнялся 115 рублям за один экземпляр.

Теперь раков выделили в отдельную категорию. Размер возмещения ущерба за вылов шримсов-медвежат и морских ежей не изменился.