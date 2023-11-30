Штраф за летнюю резину, запрет Gmail и дефицит IT-мигрантов: гид по новым законам России

Большая часть автовладельцев уже переобула свои машины на зиму

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За летние шины зимой теперь могут оштрафовать

Поскольку снегопады накрыли Татарстан еще до прихода календарной зимы, большая часть автовладельцев уже переобула свои машины на зиму. Но с начала декабря штрафы придется платить лихачам, которые проверяют свои навыки зимнего вождения на летней резине.

Напомним, что с 1 сентября этого года вступил в силу новый перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Согласно поправкам, в России теперь штрафуют за шины не по сезону. Если не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль) и если установлены шипованные шины в летний период (июнь, июль, август) — штраф. Это относится к легковушкам и грузовикам до 3,5 тонны.

Закон есть, но реально ловить нарушителей, похоже, не собираются. Накануне глава ГИБДД РФ Михаил Черников пообещал, что наказывать за летнюю резину зимой не будут. Это связано с тем, что во многих регионах России нет гололеда и снега, поэтому в этих субъектах нет необходимости контролировать водителей.

«Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать за отсутствие зимней резины никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль для того, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода», — сказал Черников.

«У нас инспекторов не так много, чтобы кто-то останавливал, проверял и выписывал штрафы за все» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С позицией главы ГИБДД согласен главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, о чем он сообщил «Татар-информу».

«У нас инспекторов не так много, чтобы кто-то останавливал, проверял и выписывал штрафы за все. Это с одной стороны, а с другой, глава ГИБДД Черников четко объяснил, что за шины не по сезону штрафовать не будут. Поскольку их задача – вести среди водителей разъяснительную работу: указать, что это неправильно, что надо поменять шины, и водитель продолжит движение дальше», – сказал Кадаков «Татар-информу».

Таким образом, вероятнее всего инспектор ГИБДД ограничится устным замечанием в адрес водителя, который еще не сменил летнюю резину на зимнюю.

«Страна у нас большая, регионы разные. В некоторых регионах вообще можно без проблем на летней резине всю зиму ездить. Закручивать гайки по всей стране означает, что будут перегибы», – считает Кадаков.

На сайтах невозможно будет зарегистрироваться с помощью иностранной электронной почты. Нововведение вступает в силу с 1 декабря Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Регистрация с помощью иностранной почты будет под запретом

Еще летом Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому на сайтах невозможно будет зарегистрироваться с помощью иностранной электронной почты. Например, через Google или Apple ID.

Нововведение вступает в силу с 1 декабря. Теперь зарегистрироваться и авторизоваться можно через мобильный телефон, Госуслуги, Единую биометрическую систему или иной сервис, который находится полностью или более чем наполовину под контролем России. Все это касается только новых регистраций после 1 декабря 2023 года.

«Закон, который заработает, не имеет обратной силы. Те, кто зарегистрировался ранее с иностранной электронной почты, сохранят свой доступ. Эта норма касается только тех интернет-ресурсов, где есть регистрация пользователей», – пояснил «Татар-информу» депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов.

С начала 2024 года страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Пенсионеры получат индексированную январскую выплату до Нового года

Из-за долгих новогодних каникул, на которые страна уходит с 30 декабря по 8 января, некоторые пенсионеры получат январские выплаты уже в декабре. Изменение коснется тех, у кого пенсия обычно приходит в первой половине месяца.

Таким образом, в начале декабря придет декабрьская выплата, а с 25 декабря — январская. Надо отметить, что январская пенсия будет уже повышенной. Напомним, что с начала 2024 года страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5%. То есть на уровень инфляции.

«С 1 декабря 80-летним юбилярам повысят пенсии. Это бывает каждый месяц. Тем, кому в ноябре исполнилось 80 лет, будет повышена пенсия. Будет увеличена фиксированная выплата», – дополнил информацию о пенсиях в декабре парламентарий Айрат Фаррахов в разговоре с журналистом «Татар-информа».

Некоторые профессии исключили из списка профессий, по которым мигранты смогут получить гражданство России в упрощенном порядке. Например, ряд рабочих профессий по строительным направлениям Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Россия даст мигрантам гражданство в упрощенном порядке, чтобы закрыть дефицит кадров

С 15 декабря список профессий, по которым мигранты смогут получить гражданство России в упрощенном порядке, расширится. Среди них медсестры, фельдшеры и специалисты по реабилитации, несколько категорий работников сельского хозяйства (например, трактористы), слесари и специалисты обрабатывающих отраслей. Также в обновленном списке — IT-специалисты. Всего появилось порядка 200 новых категорий.

«Считаю, что мы должны принять все необходимые меры, чтобы те, кто этого желает, могли получить упрощенное гражданство. В первую очередь представители редких специальностей. Конечно же, они должны знать русский язык, наши законы. Педагоги, медики, да и не только эти специальности нам сейчас чрезвычайно важны и нужны. Это общемировая практика, которая решит многие проблемы в нашей стране. Мы находимся в глубочайшей демографической яме, смертность намного выше, чем рождаемость. Это становится главным тормозом развития экономики в наше время», – отметил депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

Некоторые профессии, наоборот, исключили, поэтому по ним получить гражданство РФ можно будет в общем порядке. Например, ряд рабочих профессий по строительным направлениям, в которых больше нет дефицита.

Соки, нектары, морсы и напитки на растительном молоке пока не подлежат обязательной маркировке. Они должны будут подключиться к системе с 1 июня 2024 года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Безалкогольные напитки начнут маркировать в обязательном порядке

В России становится все больше категорий товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Так, с 1 декабря добавятся безалкогольные напитки в стекле и полимерной упаковке. Исключения — соки, нектары, морсы и напитки на растительном молоке. Они должны будут подключиться к системе с 1 июня 2024 года.

С начала зимы производители и импортеры напитков должны описать свои товары в национальном каталоге, отладить заказ и оплату кодов маркировки, их нанесение на тару и ввести коды в оборот. За маркировку товаров в стране отвечает национальная система маркировки «Честный ЗНАК».

Благодаря нововведению можно будет проверить безалкогольный напиток в стеклянной таре и полимерной упаковке, что поможет бороться с контрафактом в этой категории продукции.