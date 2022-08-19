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Ру Тат
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Происшествия
19 августа 2022  10:33
Елена Саляхова

Штраф заплатит иностранец за подделку водительских прав и взятку автоинспектору в Челнах

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В Набережных Челнах житель Узбекистана попался с поддельными водительскими правами и на даче взятке сотруднику ГИБДД. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе челнинского городского суда.

В суде установили, что в сентябре 2021 года мужчина заказал в интернете поддельные водительские права. Через полгода его машину остановили на посту ГИБДД  и попросили показать документы. Чтобы избежать наказания за поддельные права, водитель предложил автоинспектору взятку.

Накануне Набережночелнинский городской суд признал жителя Узбекистана виновным по статьям «Подделка документов» и «Посредничество во взятке». Ему назначили штраф в 15 тысяч рублей.

#посредничество во взятке #Набережные Челны #суд
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