Штраф полмиллиона или три года за решеткой: в РФ вступил в силу закон о водителях-лихачах

В России впервые вводится уголовная ответственность за неоднократный выезд на встречку или значительное превышение скорости. Закон вступил в силу только сегодня, однако мнения экспертов уже разделились. Одни предлагают вернуть на дороги автоинспекторов, другие боятся, что в стране вырастет число судимых. Подробности – в репортаже ИА «Татар-информ».

С сегодняшнего дня в России ужесточается ответственность за регулярные нарушения правил дорожного движения

Фото: © ИА «Татар-информ»

С сегодняшнего дня в России ужесточается ответственность за регулярные нарушения правил дорожного движения. Теперь злостные нарушители рискуют кроме крупного штрафа получить судимость и даже отправиться за решетку. Соответствующий указ в конце декабря подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

В кандидаты на суровое наказание попали водители, которых дважды привлекали к административной ответственности за выезд на полосу встречного движения и значительное превышение скорости. Третье такое нарушение для них обернется уголовной статьей.

Неоднократный выезд на встречную полосу или встречные трамвайные пути или превышение скорости более, чем на 60 км/ч могут стоить виновнику двух лет за решеткой. Кроме тюремного срока, предусмотрен штраф от 200 до 300 тысяч рублей либо в размере зарплаты за период от одного до двух лет. При следующем подобном нарушении срок наказания увеличится до трех лет, а штраф вырастет до полумиллиона рублей.

Кроме тюремного срока, предусмотрен штраф от 200 до 300 тысяч рублей либо в размере зарплаты за период от одного до двух лет Фото: © Егор Никитин / ИА «Татар-информ»

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что более 40% водителей, привлеченных к административной ответственности за превышение скорости, повторно нарушают ПДД. При этом грубое нарушение правил, например, повторный выезд на встречную полосу, допускает почти каждый десятый автомобилист.

«Мне кажется, этот закон был необходим, чтобы обуздать лихачей-гонщиков. Речь ведь идет не о тех, кто нарушил в первый раз, это касается рецидивистов, если можно их так назвать. Сейчас контроль над безопасностью дорожного движения, можно сказать, утерян», – прокомментировал новый закон Региональный представитель Федерации автовладельцев России Рамиль Хайруллин.

За что грозил уголовный срок раньше?

До новых изменений в уголовном кодексе России водителя можно было привлечь к уголовной ответственности за неоднократное вождение в пьяном виде и нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью или смерть потерпевшего. Эти нормы продолжают действовать и сейчас.

Если пострадавший в ДТП получил тяжкий вред здоровью, нарушителю грозит лишение свободы до трех лет, при гибели потерпевшего – до пяти лет. Если водитель скроется с места ДТП или его поймают в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то наказание будет куда серьезнее – лишить свободы могут на срок до 15 лет.

Если пострадавший в ДТП получил тяжкий вред здоровью, нарушителю грозит лишение свободы до трех лет, при гибели потерпевшего – до пяти лет Фото: © ИА «Татар-информ»

Если человек ранее получал административное наказание за нетрезвое вождение или отказывался от медицинского освидетельствования, но вновь сел за руль пьяным, то это также обернется уголовным делом. Нарушителю грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Если водителя уже судили за ДТП в состоянии опьянения, в котором человек погиб или получил тяжкий вред здоровью, а этот водитель снова сел за руль пьяным, его накажут еще строже. Штраф составит от 300 тысяч до полумиллиона рублей, а срок лишения свободы – до трех лет.

Другие нарушения ПДД раньше находились в сфере действия кодекса об административных правонарушениях. За них в основном штрафуют или лишают прав. Однако многих водителей такие санкции не пугают и они садятся за руль, не имея водительского удостоверения.

Лихачи-блогеры: кто подтолкнул власти к принятию нового закона?

Теперь в уголовном кодексе появилась статья 264.2 «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами».

Как отмечалось ранее, статья предусматривает уголовную ответственность за нарушение ПДД для водителей, которых ранее уже дважды привлекали к административной ответственности за превышение скорости более чем на 60 км/ч или выезд на полосу встречного движения, когда это запрещено ПДД. Ранее в такой ситуации применялась административная ответственность с возможностью лишения прав.

«Превышающие в основном за городом. На трассах лоб в лоб бьются. Эти нарушения связаны друг с другом: водители совершают обгон, а для этого нужно разогнаться» Фото: Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Нарушителей, значительно превышающих скорость, в городе немного, зато «встречников» – навалом. Превышающие в основном за городом. На трассах лоб в лоб бьются. Эти нарушения связаны друг с другом: водители совершают обгон, а для этого нужно разогнаться», – отметил Рамиль Хайруллин.

Поправки, напомним, появились после громкой аварии в Москве. В ноябре 2021 года известный автоблогер Саид Губденский не справился с управлением и вылетел на встречную полосу на Кутузовском проспекте. Он погиб вместе с пассажиром – президентом Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Зауром Ибрагимовым. В апреле 2021 года блогер Эдвард Билл выехал на встречку на Садовом кольце и столкнулся с автомобилем, в аварии сильно пострадала женщина.

После ДТП с Саидом Губденским спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал бороться с «хулиганством на дорогах» и поручил подготовить соответствующий законопроект. Он был разработан «Единой Россией» за месяц и принят в трех чтениях 21–22 декабря.

«Нужно вернуть инспекторов на дороги»

По новой статье к уголовной ответственности водителя могут привлечь, если нарушение зафиксируют сотрудники ГИБДД. Если выезд на встречку или превышение попадут на камеру в автоматическом режиме – водителя просто оштрафуют по КоАП РФ.

«Тут возникает вопрос, как все это будет работать? Нужны живые инспекторы на дорогах, а они отсутвуют уже много лет. Сейчас все отдается на откуп камерам. Проблема в этом и состоит: у нас постоянно что-то вводится, ужесточается, добавляется, но все остается на бумаге. Показательно, может, пару-тройку раз накажут, а систематически – вряд ли. Надо вернуть инспекторов на дороги», – считает Рамиль Хайруллин.

Отметим, что нарушения ПДД за всю жизнь человека не суммируют: уголовная ответственность наступит, если нарушителя лишали прав и повторно подвергали административному наказанию в течение года со дня вступления в силу предыдущего постановления о назначении административного наказания.

По новой статье к уголовной ответственности водителя могут привлечь, если нарушение зафиксируют сотрудники ГИБДД Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

То есть, если постановление вступило в законную силу, а год со дня исполнения наказания еще не прошел, то каждое последующее нарушение считается повторным, и очередной выезд на встречку и превышение более чем на 60 км/ч приближает водителя к уголовной ответственности.

Если постановление вступило в силу, прошел год, а человек ничего не нарушил — считается, что он исправился. В этом случае следующее нарушение нельзя считать повторным.

«У нас есть точно такой же метод для нетрезвых водителей: за повторность уголовная ответственность. Но разве их это остановило? Пьяных выявляют ни чуть не меньше, чем до этого, они все равно продолжают ездить. Психологически водители может и напрягутся на какое-то время, но видя, что инспекторов нет на дорогах, ловить их некому, они продолжат ездить как раньше», – отметил Хайруллин и добавил, что единственно возможное решение проблемы, по его мнению – увеличение числа сотрудников ГИБДД на дорогах республики.

«Судимых в стране станет в разы больше»

Тем не менее, далеко не все считают новый закон обоснованным и правомерным. Адвокат по уголовным делам объединения самозанятых юристов и адвокатов «Юристы Татарстана» Сергей Русинов в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» усомнился в необходимости нововведений.

«Введение дополнительной уголовной ответственности чревато тем, что судимых в стране у нас станет намного больше. Судимость влияет на многие аспекты, даже погашенная, она влечет много негативных последствий. Во-первых, при трудоустройстве во многие организации, в том числе государственные, это станет проблемой», – высказался эксперт.

Адвокат подчеркнул, что если человек действовал вынужденно, например, спешил отвезти кого-то в больницу, и нарушил правила, спасая чью-то жизнь, то уголовная ответственность по данной статье ему не грозит. Однако, добавил Русинов, по его мнению, даже если нарушение было результатом невнимательности водителя, то привлекать его за это к уголовной ответственности – неразумно и даже жестоко.

«Введение дополнительной уголовной ответственности чревато тем, что судимых в стране у нас станет намного больше» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Я считаю, что законодатель рассудил слишком сурово. Никто из властьимущих по данной статье привлекаться не будет, многие из них обладают статусом неприкосновенности. Однако они не подумали о простых гражданах и значительном количестве судимых, которые появятся благодаря этой статье. Нельзя забывать и о коррупционной составляющей: это может развязать руки многим сотрудникам ГИБДД. У них будет возможность привлечь человека к уголовной ответственности, а значит может возникнуть соблазн решить вопрос на месте», – высказал свое мнение Русинов.

По словам адвоката, наказание за данные нарушения нужно было оставить в административной плоскости, а в качестве ужесточения использовать увеличение размера штрафов.

«Закон введен с целью профилактики. Законодателя можно понять: в стране очень много ДТП, каждый день погибают люди, много пострадавших. Но решать эту проблему, я считаю, нужно улучшением качества дорог, обеспечением безопасности. Гражданам угрожают уголовной ответственностью и таким образом пытаются решить проблему, которую можно решить экономическим путем», – добавил Русинов.

Он заявил, что закон нуждается в усовершенствовании. По мнению адвоката, статью необходимо дополнить и привлекать водителей к уголовной ответственности только в том случае, если из-за его действий возникла угроза возникновения ДТП, опасность для жизни и здоровья граждан.