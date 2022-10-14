Штраф и трое суток ареста получил житель РТ, который хотел пронести в суд лезвие

В Спасском районе Татарстана местный житель не оплатил порядка 10 штрафов. При этом мужчина не спешил расплачиваться с долгами. Суд решил ужесточить наказание и удвоил сумму штрафов, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Мер к погашению задолженности мужчина так и не принял. Тогда его привлекли к административной ответственности, и назначили наказание в виде штрафа 1000 рублей. Но ни данный штраф, ни основной долг он не оплатил. Тогда должника доставили в суд.

При досмотре у него было обнаружено лезвие, которое он пытался пронести в зал. Когда острый предмет пытались изъять, татарстанец стал вести себя агрессивно, ругаться и дебоширить. За это житель РТ получил очередной штраф и трое суток ареста.

