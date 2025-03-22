Штраф до 300 тыс. рублей: юрист рассказал, где нельзя мыть машину

Водителей могут оштрафовать на сумму до 3,5 тыс. рублей за мойку автомобиля в неположенном месте, а для организаций штраф может достигать 300 тыс. рублей, сообщает РИА Новости, приводя слова юриста, руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского.

Юрист сообщил, что административная ответственность грозит за мойку машины во дворах, на улице, у рек, озер и в лесных зонах. В Москве, например, штраф за это составляет до 3 тыс. рублей для граждан и до 20 тыс. рублей для организаций.

Особенно строгие санкции предусмотрены за загрязнение лесов и водоемов. Штраф за мойку автомобиля возле реки составляет до 1 тыс. рублей для граждан и до 100 тыс. рублей для организаций. За загрязнение лесов химикатами штрафы возрастают: 3,5 тыс. рублей для частных лиц и до 300 тыс. рублей для компаний с возможным приостановлением их деятельности на 90 дней.

Хаминский напомнил, что мыть автомобиль можно только в специально оборудованных местах, так как автомойки оснащены системами очистки воды, предотвращающими загрязнение окружающей среды.