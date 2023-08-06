Семья художника Губайдуллина раскрыла причину продажи статуи Зиланта – символа Казани

Фото: «Татар-информ»

Металлическая скульптура Зиланта, которая в течение нескольких лет украшала площадь под Казанским Кремлем, может навсегда покинуть столицу Татарстана. Сейчас ее выставили на продажу за 4,5 млн рублей – соответствующее объявление появилось на популярном ресурсе. Родные автора – известного татарстанского художника и скульптора Марата Губайдуллина – подтвердили «Татар-информу» факт продажи и отметили, что не против передать ее новому владельцу в другой регион.

Как объяснили нашему агентству близкие скульптора, продается оригинал знаменитой скульптуры, а та, что сейчас размещена над входом на станцию метро «Кремлевская» – это ее копия.

«На открытии метрополитена в 2005 году на Тысячелетие города была установлена именно эта скульптура, которая продается. Она стояла на станции метро „Кремлевская“ до 2011 года, — пояснил автор объявления, один из родственников Марата Губайдуллина. — Но в 2011 году, когда прошел матч между „Рубином“ и „Спартаком“, фанаты „Спартака“, который то ли проиграл, то ли сыграл вничью, со злости немножечко поломали эту скульптуру».

Металлический Зилант был очень дорог автору – это была его выпускная дипломная работа. В итоге он забрал поврежденного Зиланта, отреставрировал его и хранил до конца своей жизни. А на его место установил нового – копию. Причем все работы он проводил на свои средства и помощь друзей, город никак не участвовал в создании объекта, отмечает родственник художника.

«К сожалению, не так давно Марат умер. В довольно молодом возрасте. И семья решила продать эту скульптуру. Обе они металлические, сделаны методом объемной ковки. Сначала делается металлический каркас, затем детали – чешуйки, части тела, ноги… Все это собирается потом с помощью сварки», – рассказал автор объявления.

Интересно, что оригинал скульптуры оценили в 4,5 млн рублей – сумма внушительная, но, как объясняют близкие художника, установлена она по итогам прошедшей оценки работы Губайдуллина. Также на стоимости отразился факт того, что Зилант в течение нескольких лет украшал Казань.

«Цена формировалась исходя из всей этой истории – все-таки какое-то время скульптура стояла на „месте силы“ в нашем городе. Тут есть такая эзотерическая подоплека, – поясняет родственник художника. – Марат вкладывал в это некий смысл. Если вы поближе познакомитесь с его творчеством, то увидите, что он очень интересный татарстанский художник. У него есть серия работ на тему духовности, Бога, смысла… А Зилант, к тому же, мифическое существо. Здесь много необъяснимых моментов, но супруга Марата, его родственники, решили, что именно столько стоит эта работа».

По словам автора объявления, желающие приобрести скульптуру активно звонят, однако пока на установленную цену никто не согласился. Если такую сумму предложит житель из другого региона России, то близкие Губайдуллина согласятся ее отдать. Поэтому есть вероятность, что оригинал крылатого Зиланта навсегда покинет Казань.