Сторонники несистемной оппозиции парализовали работу избирательного участка в Осиново

Председатель Татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин и замкоординатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азат Габдульвалеев вместе со своими сторонниками парализовали работу избирательного участка №2822 в поселке Осиново Зеленодольского района. Происшествие зафиксировали видеокамеры Центра общественного наблюдения Татарстана, заявили в центре.

На мониторах видно, что сотрудники УИК поместили бюллетени в сейф-пакет и спрятали на хранение в сейф. Зинатуллин и Габдульвалеев стали требовать немедленной передачи акта и мешать оформлению документов. На участок был заранее приглашен корреспондент британской газеты The Independent, гражданин Великобритании Оливер Каррол, который описывает происходящее. Находящиеся на участке люди мешают членам избирательной комиссии закончить работу и закрыть участок.

Ранее председатель Татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин был признан судом причастным к деятельности экстремистской организации «Штабы Навального» (запрещена в России).