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Ру Тат
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18 сентября 2021  20:55

Сторонники несистемной оппозиции парализовали работу избирательного участка в Осиново

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Председатель Татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин и замкоординатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азат Габдульвалеев вместе со своими сторонниками парализовали работу избирательного участка №2822 в поселке Осиново Зеленодольского района. Происшествие зафиксировали видеокамеры Центра общественного наблюдения Татарстана, заявили в центре.

На мониторах видно, что сотрудники УИК поместили бюллетени в сейф-пакет и спрятали на хранение в сейф. Зинатуллин и Габдульвалеев стали требовать немедленной передачи акта и мешать оформлению документов. На участок был заранее приглашен корреспондент британской газеты The Independent, гражданин Великобритании Оливер Каррол, который описывает происходящее. Находящиеся на участке люди мешают членам избирательной комиссии закончить работу и закрыть участок.  

Ранее председатель Татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин был признан судом причастным к деятельности экстремистской организации «Штабы Навального» (запрещена в России).

#выборы в госдуму рф #Выборы 2021
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