Сторонники экс-президента Бразилии Болсонару ворвались в здание Национального конгресса

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов главы государства, прорвались в здание Национального конгресса в столице страны — городе Бразилиа. Об этом сообщает бразильский портал Globo.

«Радикальные сторонники Болсонару вторглись в Национальный конгресс после столкновения с военной полицией на эспланаде министерств в Бразилиа, участники антидемократических действий вооружены палками и камнями», — отмечает издание.

Upd. (00.07): Полицейские применяют против протестующих перцовый газ и светошумовые гранаты. Несмотря на это, демонстрантам удалось проникнуть не только в конгресс, но и в здание Верховного суда, а также в президентскую резиденцию — дворец Планалту.

Впрочем, телеканал CNN передает со ссылкой на сам бразильский Верховный суд, что службе безопасности и полиции удалось вернуть контроль над зданием. Протестующие размахивают национальными флагами, бьют стекла зданий и совершают акты вандализма внутри помещений.

Действующего Президента Бразилии Луиса Лулы да Силвы нет в столице, он в штате Сан-Паулу изучает последствия паводков в муниципалитете Араракуара, пишет газета Folha.

Представляющий в Федеральном сенате (верхней палате парламента) администрацию Лулы да Силвы Рандольф Родригес и президент Партии трудящихся (к которой принадлежит нынешний глава государства) Глейзи Хоффманн обратились к генеральному прокурору с просьбой разрешить применение федеральных сил безопасности.

Upd. 2 (00.18): Президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице до конца месяца режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков и пообещал наказать вандалов, которые участвуют в них, сообщает ТАСС.

Сейчас вертолет военной полиции столичного Федерального округа Бразилии сбрасывает на протестующих в Бразилиа шумовые и световые гранаты, а также гранаты со слезоточивым газом, информирует государственное агентство Agência Brasil.

Жаир Болсонару, политик правых взглядов и популист, был Президентом Бразилии с 1 января 2019 по 1 января 2023 года. Его сменил левый Луис Лула да Силва, до этого уже руководивший страной с 2003 по 2011 год. В 2017-м суд приговорил его к девяти с половиной годам тюрьмы за коррупцию и отмывание денег, но уже в 2019-м он вышел на свободу, а в 2021-м с него были сняты все обвинения.