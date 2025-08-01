Сторонники «Единой России» запускают в РТ акцию «Лучший друг»

Сторонники партии «Единая Россия» запускают ежегодную Всероссийскую благотворительную акцию «Лучший друг», которая посвящена заботе о бездомных животных. Это мероприятие объединит сторонников партии и всех неравнодушных граждан, желающих помочь нашим меньшим братьям — бездомным животным, оказавшимся в трудной ситуации, сообщила пресс-служба «Единой России».

Цель акции — собрать необходимые ресурсы для приютов и обеспечить им поддержку в уходе за животными. В рамках проекта «Партия добрых дел» сторонники партии организуют сбор кормов, медикаментов, амуниции и аксессуаров, которые будут переданы в приют «Щенячий патруль» в Казани и другие организации по всей стране.

Что именно собирается:

- Сухой корм и консервы для собак;

- Ветеринарные препараты: средства от блох и клещей, антигельминтики;

- Аптечка первой помощи: «Десмопрессин» или его аналоги («Минирин», «Натива», «Ноурэм»), «Де-Нол», «Визомитин», «Юнидокс», «Метронидазол» (таблетки), самофиксирующиеся бинты;

- Амуниция: пластиковые намордники (размеры 5 и 6), брезентовые поводки длиной 2-3 метра, ошейники для средних собак (от 30 до 40 см), шлейки;

- Медицинские перчатки;

- Впитывающие пеленки.

В Казани вещи принимают в пункте сбора по адресу ул. Горького, 12б. Подробнее можно узнать по телефону: 8 (843) 238 5989.

Кроме сбора необходимых вещей, в рамках акции планируются фотовыставки и выставки питомцев из приютов. Это поможет привлечь внимание общественности к проблемам бездомных животных и показать их индивидуальность и характер.

«Каждый год татарстанцы принимают участие в акции «Лучший друг». Призываем всех неравнодушных присоединиться к нашей инициативе. Каждая собранная банка корма, каждая упаковка медикаментов или аксессуаров — это шанс спасти жизнь и подарить надежду тем, кто оказался на улице. Пусть каждый из нас станет настоящим другом для тех, кто нуждается в помощи. Давайте вместе сделаем этот август месяцем добрых дел!» – прокомментировала сопредседатель регионального совета сторонников «Единой России» Ксения Дромняк.