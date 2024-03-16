Сторонник «Единой России» в Казани пришла на выборы вместе с мужем-иностранцем

Заместитель председателя Татарстанского регионального совета сторонников «Единой России» Ксения Дромняк пришла на избирательный участок, расположенный в казанском лицее №186, вместе со всей семьей – сыном Ярославом и мужем Николой.

«Мой супруг сегодня впервые голосует за Президента нашей страны – после приобретения гражданства Российской Федерации», – рассказала она, пояснив, что ее муж – гражданин Сербии. «Мы все семьей пришли голосовать за будущее нашей страны, за нашего Президента», – отметила Ксения Дромняк.

«Мы делаем ответственный выбор. Я считаю, что обязанность каждого гражданина нашей страны – отдать свой голос за те перспективы, которые ждут всех нас», – пояснила она.

Дромняк подчеркнула, что Россия — абсолютно открытая держава для всех, кто способен налаживать равноправное сотрудничество, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

«Это наглядно показали последние международные события. Те же Игры будущего собрали в Казани представителей более ста государств мира. Сейчас в России проходит всемирный фестиваль молодежи. Огромное количество стран понимает, что наша страна готова сотрудничать в сфере спорта и по другим направлениям», – заявила Ксения Дромняк.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Напомним, 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 миллиона татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.