На главную ТИ-Спорт 23 декабря 2025 17:14

Сторона Макарова отреагировала на назначение Ролана Гусева главным тренером «Динамо»

Фото: fcdynamo.ru

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы хавбека «Динамо» Дениса Макарова, высказался после официального назначения Ролана Гусева главным тренером московского клуба. Напомним, ранее Макаров заявлял о намерении покинуть команду в случае, если Гусев останется у руля.

Бабырь подчеркнул, что у его подопечного, контракт с «Динамо» у которого заканчивается через полгода, уже есть право вести переговоры с другими клубами.

«Сейчас определённое общение ведется. Если оно дойдёт до какого-то логического конца, в «Динамо» поступит предложение. Нет — Макаров продолжит выполнять контрактные обязательства перед нынешним клубом — поедет на сборы и будет отрабатывать действующий договор и доказывать свою состоятельность. А дальше время покажет», — сообщил агент.

В текущем сезоне чемпионата России 27-летний Денис Макаров провёл восемь матчей, в которых забил три гола.

Ранее футболист выступал два сезона за казанский «Рубин».

