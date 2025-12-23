Сторона Макарова отреагировала на назначение Ролана Гусева главным тренером «Динамо»
Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы хавбека «Динамо» Дениса Макарова, высказался после официального назначения Ролана Гусева главным тренером московского клуба. Напомним, ранее Макаров заявлял о намерении покинуть команду в случае, если Гусев останется у руля.
Бабырь подчеркнул, что у его подопечного, контракт с «Динамо» у которого заканчивается через полгода, уже есть право вести переговоры с другими клубами.
«Сейчас определённое общение ведется. Если оно дойдёт до какого-то логического конца, в «Динамо» поступит предложение. Нет — Макаров продолжит выполнять контрактные обязательства перед нынешним клубом — поедет на сборы и будет отрабатывать действующий договор и доказывать свою состоятельность. А дальше время покажет», — сообщил агент.
В текущем сезоне чемпионата России 27-летний Денис Макаров провёл восемь матчей, в которых забил три гола.
Ранее футболист выступал два сезона за казанский «Рубин».