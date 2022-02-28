Стопроцентной доступности мест в детсадах достигли 37 районов Татарстана

В 37 районах Татарстана обеспечена 100-процентная доступность мест в детсадах для детей всех возрастных категорий. В прошлом году было 36 районов с таким показателем. Об этом сообщила начальник отдела дошкольного образования Минобрнауки РТ Йолдыз Хисамиева на заседании общественного совета по обсуждению результатов целей и задач ведомства за 2021 год.

По словам докладчика, в восьми муниципалитетах республики доступность дошкольного образования составляет менее 97%. В частности, в Казани – 95,4%, Набережных Челнах – 96,6%, Зеленодольском районе – 97,1%, Пестречинском районе – 89,9%, Лаишевском районе – 91,1% и в Высокогорском районе – 96,7%.

«С 1 апреля начинается комплектование детсадов в Казани, Набережных Челнах и Зеленодольске. Надеюсь, что мы эту ситуацию поправим. И у нас в очередности останется меньше детей», – подчеркнула Хисамиева.

Она также отметила, что есть постановление по строительству детского сада в новом микрорайоне Нижнекамска.