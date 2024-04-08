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«Стомиллионная аудитория»: Мишустин рассказал об итогах развития Рунета в России
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на сегодняшний день Рунет является одним из крупнейших сегментов международной глобальной сети.
Он подчеркнул, что Рунет является уникальной экосистемой с тысячами аккредитованных ИТ-компаний, более чем 5 млн зарегистрированных доменных имен, его аудитория составляет 100 млн каждый день. Также, как сказано в телеграмме на сайте кабмина РФ, национальный домен верхнего уровня сыграл значимую роль в становлении и развитии интернета в России.
Так, по его словам, за эти 30 лет технологии «цифры» изменили нашу жизнь. С их помощью россияне получили доступ к большому объему информации, открыли для себя новые возможности для общения (например, на расстояния), стали дистанционно получать образование и медуслуги. Через интернет даже ходят в музеи и театры виртуальные и ведут бизнесы, а также покупают различные товары в магазинах, перечисляет Мишустин.
Напомним, 7 апреля 2024-го исполнилось 30 лет со дня официальной регистрации национального домена верхнего уровня (.ru). Именно он стал неким «ключом» и отправной точкой в истории интернета в Российской Федерации.
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