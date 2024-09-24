Стоматологии в Челнах запретили работать с рентгеном из-за отсутствия контроля радиации

Специалисты Набережночелнинского отдела Роспотребнадзора Татарстана на плановой проверке обнаружили грубые нарушения санитарных правил в одной из частных стоматологий города. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского ведомства.

«В стоматологии «Нур» были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации рентген-стоматологического аппарата. В частности, не проводились обязательный радиационный контроль и проверка электробезопасности в этом кабинете, была неисправна система видеонаблюдения и переговорное устройство для связи с пациентом при проведении рентген-исследований», – отметили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ

Во время проверки выяснилось, что в клинике неправильно указывались дозовые нагрузки пациентов. Персоналом не было пройдено обучение по радиационной безопасности. Кроме того, сотрудники, которые делали рентген, прошли не весь медицинский осмотр.

«На юридическое лицо составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности рентген-стоматологического аппарата, аппарат опечатан. По материалам территориального отдела городским судом принято решение о запрете деятельности рентген-стоматологического аппарата сроком на 30 суток», – заключили в ведомстве.