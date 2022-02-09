Стоматологи: «Родители сидят в гаджетах и забывают научить ребенка чистить зубы»

Как подготовить ребенка для первого визита к стоматологу? Какие ошибки делают сегодняшние родители? Почему государственные клиники ничуть не хуже частных? На эти вопросы ИА «Татар-информ» в свой профессиональный праздник ответили детские стоматологи Казани.

Филиал Республиканской стоматологической поликлиники на улице Габишева в Казани открылся совсем недавно – в 2020 году Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Филиал Республиканской стоматологической поликлиники на улице Габишева в Казани, где лечат маленьких пациентов, открылся совсем недавно – в 2020 году. В новом спальном районе очень не хватало детской стоматологии. Сегодня здесь доступны все виды детской стоматологической помощи по ОМС.

«В этом филиале четыре стоматологических кресла. Два кресла – детская стоматология, там лечат зубы. Одно кресло – ортодонтия, совмещенное с ортопедией, плюс протезирование. И еще одно – хирургия. Подразделение оснащено рентгеновским аппаратом. Есть все для диагностики», – рассказала главный врач Республиканской стоматологической поликлиники Лейсан Муратова.

Но самое главное, на что обращают внимание журналистов, здесь работает команда молодых специалистов.

«Когда-то я сама носила брекеты»

Юлия Тимофеева – врач-ортодонт, она исправляет прикус, устанавливает брекеты, а в целом, по собственному признанию, помогает детям почувствовать себя увереннее.

Юлия Тимофеева – врач-ортодонт, она исправляет прикус и устанавливает брекеты Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Был такой период в моей жизни, когда я училась в школе, у меня тоже было нарушение прикуса. Мне пришлось обратиться к ортодонту за помощью. Я носила брекеты, причем длительное время. Это было в 10-11 классах. Так я и выбрала свою будущую профессию», – рассказала Юлия.

Главная трудность, считает врач-ортодонт, в том, что ребенок не всегда понимает необходимость лечения, не принимает сложность того или иного этапа и не осознает их необходимости. Однако, по словам Юлии, в работе с детьми есть большой плюс, который перекрывает все сложности, – это видимый результат.

«Ортодонтическое лечение у детей очень сильно влияет на внешний вид ребенка. Когда лечение начинается в раннем возрасте, мы видим очень сильные изменения, результат налицо», – рассказала врач.

Ортодонт отметила, что ребенка лучше показывать стоматологам в 6-7 лет, тогда решить проблему с выравниваем зубов и исправлением прикуса можно гораздо быстрее и эффективнее.

«Вообще желательно начинать профилактический осмотр при молочном прикусе, во время подготовки к сменному прикусу. Это чаще всего перед первым классом. И в этот момент мы можем сделать намного больше, нежели при постоянном прикусе. Мы можем поменять лицо ребенка, челюсти, костную структуру. А потом, это уже на поздних этапах, идет больше косметическая… не полноценное лечение, а просто камуфляж этих проблем», – объяснила Юлия Тимофеева.

Во время первой консультации ортодонт никаких активных действий не проводит, поэтому чаще всего страх ребенка быстро улетучивается.

«Самое главное, ребенку объяснить на понятном ему языке все досконально, каждый этап. Тогда ребенок будет заинтересован в лечении», – отметила врач.

Дети – источник положительной энергии

Айгуль Нургалиева работает детским врачом-стоматологом.

Она уверена, что дети – особенные пациенты. Чтобы их расположить к себе, врач читает им стихи, обсуждает с ними мультфильмы. Айгуль Нургалиева уверена, что к каждому малышу можно найти подход. У врача над столом висят детские рисунки – подарки благодарных пациентов. Комфортнее всего, говорит Айгуль, работать с первоклашками.

Айгуль Нургалиева уверена, что дети – особенные пациенты Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«В 6-7 лет дети – сформировавшаяся личность, но при этом очень сильно доверяют взрослым. Уровень доверия очень высок, подростки уже не доверяют, а шесть-семь лет – самый комфортный возраст, с ними хорошо работать. Как раз в этом возрасте у них начинают разрушаться зубы», – отметила стоматолог.

Самая большая проблема современных детей – это гигиена полости рта. Айгуль Нургалиева объяснила, что родители частенько не замечают, что их дети плохо вычищают зубы. А порой и сами показывают плохой пример, не пользуясь зубной пастой и щеткой регулярно.

«Контролировать процесс чистки зубов детей дошкольного возраста – обязанность родителей. Вторая проблема – это кариес, разрушение зубов. Как правило, стоматологов посещают только когда зуб уже начинает болеть. Третья частая причина – это болезнь грязных рук – стоматит. Дети приходят еще и со стоматитом. Как раз сейчас такой период, что дети посещают детские сады, приходят уже с температурой и с высыпанием», – перечислила проблемы доктор.

На столике у врача лежит набор разноцветных наклеек – еще один способ отвлечь внимание и расположить малыша к себе.

«Все дети заслуживают наклейку. За то, что они много зубов дают лечить, за то, что очень комфортно сидят. Они выбирают побольше, я разрешаю – никого без наклейки не оставляю. Это ведь дети – они самые любимые для своих родителей. Я, как мама, знаю, что для детей важно, нужен обязательно какой-то стимул. Они изначально смотрят наклейки, выбирают, я карточки складываю, выписываю, каких героев они больше любят. Им очень нравится, что мы разговариваем об их любимых игрушках, иногда они даже приносят их с собой. Обстановка более-менее разряжается», – рассказала доктор.

Набор разноцветных наклеек – еще один способ отвлечь внимание и расположить малыша к себе Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

По словам Айгуль, она выбрала работу детского стоматолога, потому что дети – это источник энергии.

«Это настолько милые существа с чистой душой, я от них заряжаюсь. Не только дома со своими детьми заряжаюсь, но и с маленькими пациентами тоже. Они никогда не жалуются, у них всегда все в жизни хорошо. Они всегда самые счастливые, у них самые хорошие родители. Все это они передают мне», – добавила она.

Родителям маленьких татарстанцев Айгуль Нургалиева посоветовала раз в три месяца посещать стоматолога, даже если никаких жалоб нет. Важно, чтобы малыш запомнил, что в первые разы врач просто осматривал зубы и полость рта. А на четвертый-пятый раз, если у него к тому моменту начнет развиваться кариес, то ребенок будет сидеть спокойно. Тем более что при регулярном посещении стоматологического кабинета кариес не успеет стать глубоким и с ним можно будет легко справиться.

«Каждые три месяца ходить к стоматологу, контролировать чистку зубов, чистить самим зубы, использовать дополнительные средства и правильно питаться», – подытожила стоматолог.

Не пожалела, что стала детским стоматологом

Зухра Зарипова – самый молодой сотрудник этого филиала. Университет она окончила в 2020 году и пришла работать в поликлинику.

«В детстве всегда хотела стать врачом, но какой именно специальности, не знала. Так получилось, что в 11 классе попала на стоматологический факультет», – рассказала Зухра Зарипова.

Зухра Зарипова – самый молодой сотрудник этого филиала Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Зухра уверяет, что о своем выборе она ни разу не пожалела. Свой подход к детям молодой специалист уже нашла.

«Всегда нужно как-то себя ставить на их место, вовремя пожалеть, успокоить. Обращаюсь к родителям: вам стоит больше внимания уделять тому, что лечить зубы важно. Если дети постарше, то они уже осознанно приходят лечиться, а маленьким деткам пытаешься объяснить всю необходимость ухода за зубами. Но это все от родителей зависит», – отметила врач.

По словам Зухры, от маленьких пациентов получаешь больше эмоций, с подростками нужно разговаривать – вести взрослые беседы. Большое удовольствие врачу приносит результат ее трудов.

«Самое приятное – это конечный результат. И пациент доволен, и врач доволен», – рассказала Зухра Зарипова.

В молодом коллективе работать очень комфортно, призналась врач. Более опытные врачи всегда помогут и подскажут, и с коллегами всегда на одной волне.

Стоматология – это красиво и эстетично

Главный врач Республиканской стоматологической поликлиники Лейсан Муратова рассказала, что изначально хотела стать врачом, но врачебную специализацию выбрала спонтанно – на выбор повлияли родители, но погрузившись в изучение специальности, она поняла, что не ошиблась.

Главный врач Республиканской стоматологической поликлиники Лейсан Муратова Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Понравилось, что эта работа связана с эстетикой, она всегда приносит результат. Думаю, выбор был очень даже правильный. Сколько лет я работаю в стоматологии, и вижу, что это очень перспективно, очень нужно. На сегодняшний день я думаю, что стоматология – самая интересная отрасль здравоохранения, самая красивая и эстетичная», – поделилась Лейсан Муратова.

Среди сложностей профессии Лейсан Муратова отметила особенность работы в полости рта – это немалые риски и для пациента, и для врача.

В стоматологии, по ее словам, всегда необходимо идти в ногу со временем –постоянно и многому учиться.

«Большую радость приносят довольные лица наших посетителей – детей и взрослых, пожилых и молодых. Наши пациенты начинают обращаться к нам уже с рождения. Бывают ведь очень сложные патологии развития, врожденные аномалии. Оказываем помощь всем. Когда люди довольны, радуются врачи. Я радуюсь, когда врачи радуются. Работаем на современном оборудовании, у врачей достойная заработная плата, работаем хорошими материалами», – подчеркнула Лейсан Муратова.

Как настроить ребенка на поход к стоматологу?

Перед тем как привести ребенка в кресло к стоматологу, родителям нужно его подготовить, уверена главврач.

«Можно поиграть в стоматолога дома, полечить зубы в игре. Главное – научить детей чистить зубы. Родители нередко не занимаются с детьми. У всех гаджеты в руках. Полный системный охват соцсетями идет, дети на втором плане, не думают, что детям надо перед сном почистить зубы. К врачу они приходят уже с кариесом», – заметила она.

У врачей над столом висят детские рисунки – подарки благодарных пациентов Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Очень плохо на зубы и десны влияет неправильное питание.

«Когда детям покупают бесконечные батончики, чипсы, сладкую воду, в полости рта обязательно будет кариес. У детей развитие кариеса бурное, промежуточных этапов практически не бывает, кариес в течение нескольких месяцев может перейти в пульпит. Поэтому не нужно тянуть и ждать, когда уже что-то в полости рта не так, стоит прийти сразу. То же самое с прикусом. Не нужно доводить до того, что придется постоянные зубы удалять, надевать дорогостоящие брекет-системы, все может быть сделано на этапе развития и роста челюстей, прорезывания зубов», – отметила стоматолог.

Почему пациенты чаще идут в частные клиники?

«Казань интенсивно растет и застраивается, мощности государственных стоматологических учреждений не хватает. Первая причина обращения в платные клиники – не хватает доступных государственных», – объяснила Лейсан Муратова.

По словам главного врача, планы на строительство новых поликлиник в городе есть, вопрос лишь в финансировании.

«Вторая причина – детская частная стоматология привлекает интерьером, отношением, разнообразием стоматологических материалов, современным оборудованием. Естественно, каждый родитель хочет, чтобы его ребенок не испугался, чтобы помощь ему оказывали в красивом месте, чтобы с ребенком врач поиграл. Конечно, конкурировать с частниками на сегодняшний день многим государственным клиникам непросто. Возможности частной стоматологии широкие», – отметила она.

Новый филиал на Габишева не уступает по комфорту и оснащению частным стоматологическим клиникам Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Лейсан Муратова подчеркнула, что в государственной сети профессиональные врачи порой встречаются чаще, чем в частной. Врачи в государственных учреждениях оказывают все виды помощи, лечат патологии любой сложности. В пример стоматолог привела новый филиал на Габишева. По ее словам, он не уступает по комфорту и оснащению частным стоматологическим клиникам.

Коллегам в праздник

«Я всем желаю профессионального развития. Окончание вуза, получение диплома не значит, что на этом можно успокоиться. Надо учиться, много читать, посещать конференции, бесконечно интересоваться новинками. Это обязательно. И работать – очень добросовестно, хорошо работать. Доктор, у которого через несколько лет набирается база пациентов, – серьезный доктор, ведь к врачу, который не любит свою работу и делает ее некачественно, никто второй раз не пойдет», – подчеркнула Лейсан Муратова.

Главный врач Республиканской стоматологической поликлиники пожелала коллегам крепкого здоровья и напомнила, что они всегда ждут молодых докторов: «Всех научим и подготовим».