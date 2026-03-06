Стоматолог рассказала, в каких случаях не стоит удалять зубы мудрости

Зубы мудрости не всегда нужно удалять, рассказала в беседе с «Абзацем» врач-стоматолог Вероника Мелехова.

По словам специалиста, такая операция может потребоваться при сильной боли или воспалениях. В то же время, если они правильно расположены, не портят прикус, не имеют глубокого кариеса или воспаления в области верхушек корней, а также не травмируют щеку, то зубы оставляют.

При этом врач отметила, что иногда зубы мудрости могут провоцировать нарушения прикуса. В таких ситуациях их удаляют даже в зачаточном состоянии, чтобы в будущем избежать более серьезных последствий.