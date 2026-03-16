Стоматолог рассказала, как предотвратить болезни и сохранить зубы здоровыми

Главный врач Нижегородской областной стоматологической поликлиники Анатолий Сидорин в беседе с «Время Н» дал советы по сохранению здоровья зубов и предотвращению их заболеваний.

«Во рту живет множество микроорганизмов, которые оседают на зубах, деснах, языке и щеках. Их колонии вызывают стоматологические проблемы, а бактерии, попадая в организм, провоцируют заболевания ЖКТ», – объясняет врач.

По словам специалиста, основа здоровья зубов – их гигиена. Рекомендуется чистить зубы утром и вечером, а также споласкивать их после перекусов, очищать промежутки между зубами и использовать скребок для языка. Если нет щетки, выручат ополаскиватель, жвачка или дезодорант для рта. При этом самым эффективным прибором считается ирригатор, который не только вычищает остатки еды, но и массирует десны. Деревянными зубочистками лучше не пользоваться – они могут поранить десну.

Кроме того, важно раз в полгода показываться врачу для осмотра, даже если ничего не беспокоит. В случае обнаружения заболевания его можно будет быстро вылечить. При этом Сидорин обратил внимание на тревожные для здоровья полости рта признаки. Таковыми являются любые припухлости, ранки, изменения цвета слизистой, чувство сухости или жжения – с ними нужно сразу обращаться за медпомощью.

Что касается выбора щетки, эксперт советует выбирать прибор с искусственной щетиной, который нужно менять раз в три месяца. Жесткость врач подберет индивидуально. В свою очередь, виды паст стоит чередовать для комплексной профилактики, а при проблемах с полостью рта – подбирать пасту с учетом недуга. При этом стоит избегать окрашенных – они маскируют кровоточивость.