Общество 27 апреля 2026 19:48

Стоматолог рассказал об опасности частой чистки зубов

Стоматолог Марина Колисниченко в беседе с «Радио 1» рассказала, что не следует чистить зубы после каждого перекуса.

Специалист пояснила, что многие продукты содержат кислоты. Они могут временно сделать зубную эмаль более мягкой и привести к ее повреждению при чистке.

«После еды рекомендуется просто пополоскать рот чистой водой. Это усилит самоочищение полости рта, стимулирует выработку слюны, которая тоже является компонентом очищения, и избавит от излишней кислотности», – подытожила эксперт.

#стоматология #мнение эксперта #чистка зубов
В топе
Выращенный в Татарстане самый длинный огурец в России внесен в Реестр рекордов

27 апреля 2026
Покушение на Трампа: что известно о попытке нападения на президента США в Вашингтоне

27 апреля 2026
Новости партнеров