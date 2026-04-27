Стоматолог рассказал об опасности частой чистки зубов

Стоматолог Марина Колисниченко в беседе с «Радио 1» рассказала, что не следует чистить зубы после каждого перекуса.

Специалист пояснила, что многие продукты содержат кислоты. Они могут временно сделать зубную эмаль более мягкой и привести к ее повреждению при чистке.

«После еды рекомендуется просто пополоскать рот чистой водой. Это усилит самоочищение полости рта, стимулирует выработку слюны, которая тоже является компонентом очищения, и избавит от излишней кислотности», – подытожила эксперт.