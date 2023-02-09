Стоматолог объяснила татарстанцам, как сохранить зубы здоровыми

Свои рекомендации о том, что делать, чтобы зубы оставались здоровыми в свой профессиональный праздник – Международный день стоматолога, «Татар-информу» дала заведующая терапевтическим отделением Республиканской стоматологической поликлиники Лариса Чеснокова.

«Основа профилактики начинается с ежедневной чистки зубов – два раза в день: утром после еды и вечером перед сном. Родители должны прививать эту привычку детям своим примером», – отметила врач.

При этом зубную щетку и пасту надо выбирать по рекомендации стоматолога, только врач сможет опередить подходящую жесткость щетины.

Лариса Чеснокова добавила, что с помощью популярных зубочисток невозможно эффективно очистить межзубное пространство, зато очень просто повредить десну. Вместо них лучше регулярно использовать зубную нить и ирригаторы.

«Посещать стоматолога нужно минимум раз в полгода, если у вас нет никаких проблем с зубами. Это поможет диагностировать болезни зубов на раннем этапе и избежать осложнений. Для прогнозирования и оценки риска возникновения кариеса зубов стоматологи ориентируются на прошлый опыт развития кариеса, врачи называют его кариозный анамнез. В ходе осмотра врач высчитывает индексы «КПУ» (кариес, пломба, удаленный) зубов и поверхностей. При высоком индексе КПУ посещать стоматолога нужно чаще – три раза в год», – объяснила стоматолог.

Лариса Чеснокова посоветовала минимум раз в год проходить профессиональную чистку зубов у стоматолога, потому что это неотъемлемая часть ухода за полостью рта – если налет не устранять, то он минерализуется и превращается в камень, который может вызывать более глубокие повреждения.