Стоматолог объяснила, чем полезно для ребенка грудное вскармливание

Кормление ребенка грудью имеет важное значение для его правильного развития. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась заведующая детским отделением Республиканской стоматологической поликлиники, детский стоматолог Наиля Хуснуллина.

«Во-первых, формируется сосательный рефлекс. Во-вторых, в материнском молоке очень много витаминов и кальция, что очень важно для ребенка. А еще – когда малыш пьет молоко матери, его рот занят, так он с самого рождения учится правильно дышать», – отметила она.

Стоматолог объяснила, что благодаря сосательному рефлексу мышцы ребенка развиваются, что способствует правильному формированию челюсти.

По мнению специалиста, кормить ребенка грудью надо с самого рождения до года – именно к этому возрасту сосательный рефлекс угасает. С девяти месяцев важно начинать добавлять прикорм, чтобы ребенок учился слизывать пищу с ложки, что способствует дальнейшему правильному развитию челюсти.