Стоматолог дала советы татарстанцам, как правильно ухаживать за зубными протезами

На что необходимо обратить внимание при пользовании съемных зубных протезов, «Татар-информу» рассказала врач-стоматолог-ортопед Республиканской стоматологической поликлиники Раксана Вафина.

Врач предупредила, что в первые две-три недели у большинства пациентов протез вызывает неприятные чувства: будто инородное тело мешает говорить, жевать и меняет вкус. Однако специалист подчеркнула, что неудобства временные и их нужно перетерпеть, обычно привыкание происходит в течение первых двух-шести недель по мере ношения протеза.

«В первые дни после установки протеза можно принимать только мягкую пищу небольшими кусочками. Ни в коем случае нельзя откусывать передними искусственными зубами. Для восстановления дикции можно читать вслух. Если же появляется болезненность, припухлости, протез натирает полость рта – нужно обратиться к вашему врачу для его коррекции», – посоветовала стоматолог.

Фото: Пресс-служба Республиканской стоматологической поликлиники

В первую неделю важно носить протезы постоянно, даже на ночь не снимать. Снимать его можно только для гигиенической обработки. Раксана Вафина объяснила, что это важно для того, чтобы пациент быстрее привык к ним.

Потом протезы носят постоянно в течение дня и снимают на ночь. Перед сном их нужно чистить зубной щеткой и зубным порошком, промывать теплой водой. Хранить протезы можно в чистой сухой емкости или в воде. Одевать их следует влажными, после ополаскивания водой.

Стоматолог добавила, что после каждого приема пищи протезы следует промывать, грызть орехи, сахар, сухари не стоит, твердую пищу желательно предварительно измельчить.

«Съемные протезы нужно менять каждые 2-4 года. За этот период происходят физиологические изменения во рту, понижается прикус, ухудшается возможность для протезирования. Ни в коем случае не пользуйтесь сломанными протезами. Если он треснул или погнулся, отнесите его в клинику для починки», – заключила Раксана Вафина.

Сегодня весь мир отмечает профессиональный праздник зубных врачей – день стоматолога.