Столяров перечислил три наследия Игр будущего, одно из них – самое главное

Игорь Столяров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель «Игр будущего» Игорь Столяров назвал три вещи, которые стали основным наследием международного турнира.

Первое наследие, по его словам, заключается в том, что Россия создала некий «задел для организации нового типа». Второе – РФ показала, что спорт может выглядеть «по-другому» и продемонстрировала как. И третье, самое главное – организаторы «пошли не от того, что нравится, а сделали уникальные виды соревнований», которые провели в тестовом режиме.

«Мне кажется, что это очень важное наследие (третье по счету), потому что мы не только применили принципы маркетинга, а в процессе тестовых мероприятий отсекли все, что не нужно», - цитирует Столярова ТАСС.

Напомним, «Игры будущего» прошли впервые в России. Их организовали в Казани с 21 февраля по 3 марта. В программе мероприятия были фиджитал-дисциплины, объединяющие киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях приняли 2 тыс. человек из более чем 100 стран.