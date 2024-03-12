Столяров об «Играх будущего»: «Это фантастический проект»

Сегодня в Москве на площадке мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня» подвели итоги прошедшего в Казани Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Основными спикерами мероприятия стали руководитель проекта Игорь Столяров и министр спорта РТ Владимир Леонов, а также ряд участников состязаний.

«Это фантастический проект, мы создали новый формат — формат честной игры и справедливого судейства вне зависимости от политических взглядов. Мы бы не достигли такого результата без уникального симбиоза команды организаторов и команды Республики Татарстан. Мы буквально понимали друг друга с полуслова», — заметил Столяров.

«Большие спортивные форматы, крупные спортивные события у нас действительно получаются хорошо, и я считаю, что этим надо гордиться. Мы постоянно улучшаем наши дисциплины», — подчеркнул он.

«Всего в течение двух недель соревнований в них приняли участие не 107 (заявленных — прим. Т-и), а 116 стран, 312 команд, более 2000 участников, призовой фонд составил 10 млн долл США. Соревнования проводились в 21 дисциплине, 100% билетов было продано. 300 тыс. гостей посетили состязания. 3,2 млрд просмотров „Игр будущего“», — перечислил количественные показатели состязаний руководитель проекта.

«Те компетенции, та сила и воля всей команды — это великая история, которая написана нами. Также хотел бы поблагодарить всю команду организаторов, команду Татарстана в лице Раиса нашей республики Рустама Минниханова. Хочу напомнить, что это был большой конкурс. Но Казань получила это право. С сентября уже начались тестовые соревнования. Не было никаких сложностей с коммуникацией», — отметил в свою очередь Леонов.

«Казань на данный момент — одна из компетентных [спортивных] столиц с высоким менеджментом и большим опытом организации подобных мероприятий. Цифры и эмоции говорят об этом однозначно. Анализ всего трафика медиа позволяет сказать, что нет ни одного негативного отзыва. Мы в очередной раз доказали, что Россия открытая страна с высокими спортивными компетенциями. Мы написали историю», — подчеркнул он.

«Всех приглашаем на „Игры стран БРИКС“, которые пройдут летом этого года также у нас в Казани. Всех рәхим итегез, милости просим!» — заключил глава Минспорта РТ.

«Игры будущего» — международный мультиспортивный фиджитал-турнир, включающий 21 инновационную дисциплину и основанный на сочетании физической активности, современных технологий и цифровой среды. Первые такие состязания прошли с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. В них приняли участие более 300 международных команд и свыше 2 тыс. участников из разных стран мира.

Фото и видео: © Андрей Клементьев / «Татар-информ»