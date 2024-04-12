Столяров: «О какой изоляции России говорят на Западе? Мы привезли 116 стран»

Руководитель Игр будущего Игорь Столяров заявил, что Россия и близка не находится в изоляции. Международный турнир, прошедший в Казани, стал ярким тому подтверждением.

«О какой изоляции России говорят на Западе? Мы привезли 116 стран. Это тот самый многополярный мир, о котором все мы говорим. В спорте многополярный мир уже стал реальностью. Это тектонический разлом, и граница между востоком и западом, севером и югом уже проведена», - цитирует спикера РИА «Новости».

Столяров также считает, что именно «Игры» заложили основу для многополярного мира. Россия в этом плане придумала умную альтернативу МОК, предложила нечто новое, чтобы «больше не просить Запад пустить себя куда-то».

При этом он подчеркнул, что РФ не стремится усугубить конфронтацию. По его словам, Запад просто будет строить панатлантический спортивный мир, а Россия со своими партнерами - паназиатский.

Напомним, Игры будущего прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта этого года. В программе мероприятия были инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию.