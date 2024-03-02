Столяров: Инклюзивность заложена в самой ДНК «Игр будущего»

«Игры будущего» открыты к новым форматам, в том числе инклюзивным. Многие люди с ограниченными возможностями здоровья просят предоставить им возможность участия не только в специализированных дисциплинах киберспорта, но и в традиционных. И на дальнейших турнирах это возможность, как ожидается, будет предусмотрена, заявил на пресс-конференции по инклюзвному киберспорту в «Казань Экспо» руководитель «Игр будущего» Игорь Столяров.

«„Игры будущего“ — это такой формат, мы все время говорили, что он должен постоянно развиваться. В этом, наверное, наше уникальное преимущество от тех более догматичных форматов, которые существуют во всем мире», — заметил он.

Столяров напомнил, что сейчас для людей с ОВЗ существует такая дисциплина, как кибератлетика, — прошедшие соревнования в Казани стоит называть чемпионатом мира, исходя из проявленного к ним интереса. Об этом говорит и число стран, подписавших соглашение о создании мировой Лиги кибатлетики. Однако не стоит ограничивать спортсменов с ОВЗ только этой дисциплиной.

«Я думаю, что этот порыв к инклюзивности заложен в самом ДНК турнира „Игры будущего“ и в самом движении фиджитал. <...> Фиджитал — это когда у вас есть бесшовный переход из одной реальности в другую: из физической в киберспортивную. А для людей с ограниченными возможностями здоровья это как раз ровно та среда, в которой они будут себя чувствовать свободно, так как там стираются эти грани», — уверен руководитель турнира.

Напомним, что сегодня в казани проходит предпоследний день «Игр будущего». Официальное открытие турнира состоялось 21 февраля – в церемонии принимали участие Президент России Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и лидеры зарубежных государств.