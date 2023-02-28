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Политика 28 февраля 2023 17:21

Столтенберг заявил, что в отношениях НАТО и России «назад дороги нет»

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В отношениях НАТО и России «назад дороги нет», уверен генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, ситуацию не улучшит даже завершение конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.

Столтенберг подчеркнул, что страны альянса должны вновь нарастить траты на оборону, чтобы обеспечить безопасность в «более опасном мире». И военная помощь Киеву является одним из пунктов, необходимых для этого.

«Я слышу опасения, что наша поддержка Украине увеличивает риск эскалации. Но <...> теперь не существует вариантов без риска. Пусть ни у кого не будет сомнений: самый большой риск, если Президент [России Владимир] Путин победит на Украине», — отметил он во время саммита SAMAK в Финляндии.

#НАТО #йенс столтенберг
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