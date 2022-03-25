Столтенберг заявил, что нужно поддерживать контакты с Россией по некоторым вопросам

Отношения Североатлантического альянса с Россией не будут прежними, но необходимо поддерживать контакты по ряду тем. С таким заявлением в эфире CNN выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«По моему мнению, еще очень рано говорить о том, какими будут наши отношения с Россией в будущем. Они точно не останутся такими же, как раньше», — сказал он.

По словам Столтенберга, нужно будет «поддерживать определенное взаимодействие» по таким вопросам, как контроль над вооружениями, снижение рисков и деконфликтинг, передает ТАСС.

Ранее Президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая на встрече с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, заявил, что российский лидер Владимир Путин пытается развалить Североатлантический альянс.