Столтенберг заявил, что доверие Украины к союзникам пошатнулось

Йенс Столтенберг в 2017 году

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Доверие Украины к странам НАТО оказалось подорвано из-за задержек с поставками военной помощи. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью агентству Reuters, которое дал перед отъездом из Киева.

Политик напомнил, что Конгрессу США понадобилось почти полгода, чтобы согласовать пакет поддержки Украины, а Европейский Союз в течение года передал Киеву меньше снарядов, чем было запланировано (к марту 2024-го предполагалось поставить миллион боеприпасов).

Всё это, по мнению генсека НАТО, серьезно повлияло на поле боя; украинские войска оказались вынуждены перейти к обороне. «Конечно, тот факт, что мы не выполнили обещание, подорвал <...> доверие», — констатировал он.

В этом контексте Столтенберг выступил за пересмотр механизмов, с помощью которых координируется помощь Украине, и разработку многолетнего плана, в котором будет четко определен вклад каждого союзника. «Нам нужны более надежные, институциональные рамки для нашей поддержки, чтобы обеспечить предсказуемость, большую подотчетность и распределение бремени», — подчеркнул он.

Сейчас страны Запада координируют помощь Киеву на заседаниях контактной группы, которые проходят на военной базе Рамштайн с весны 2022 года. Столтенберг убежден, что НАТО должно играть более значимую роль в этом процессе. «Это облегчит планирование и прояснит, что мы ждем от каждого союзника», — пояснил генсек блока.